Ini 3 Proyek Besar Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar



Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar--instagram/@disneyplushotstar

JURNALIS INDONESIA - Boy band asal Korea, Bts resmi umumkan kolaborasinya dengan Disney++ Hotstar.

Dilansir dari Allkpop pada Rabu (13/7), artis bawahan Hybe Labels ini akan menampilkan 3 proyek bersama Disney+ Hotstar.

Tiga proyek bersama BTS tersebut diantaranya BTS: Permission to Dance on Stage – LA, BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR, dan Duet V dan Jimin Bts dalam film Eternals dari Marvel Studio.

Dalam wawancara The Hollywood, Disney mengatakan bahwa mereka sangat senang dapat berkolaborasi dengan artis asuhan HYBE.

Hal tersebut dianggap mampu menambah rating yang baik untuk platfrom streaming mereka.

"Kolaborasi ini mewakili ambisi kreatif kami untuk bekerja sama dalam pembuatan konten ikonik bintang K-pop, kami yakin kolaborasi ini akan menghasilkan konten yang mampu menghibur masyarakat seluruh dunia," jelas Disney.

Pernyataan tersebut direspon positif dengan CEO Hybe Labels, Park Ji Won yang mengatakan bahwa kolaborasi tersbut akan menjadi awalan untuk kerjasama dalam jangka panjang.

Lebih lanjut Park Ji Won juga mengatakan bahwa akan memberikan konten terbaik untuk para penggemar artis bawahannya, yang nantinya akan dipromosikan melalui platform Disney+ Hotstar.

Disney+ berkolaborasi dengan Hybe Labels merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Sebab pada pekan ini industri musik Korea tersebut telah torehkan prestasi yang sangat memukai.

Dilansir dari Allkpop pada pada Minggu (10/7), Hybe Labels ambil alih pasar remakan K-pop dengan penjualan lebih dari 10 juta album.

Dikutip dari rilisan Circle Chart pada Jumat (8/7), artis asuhan Hybe Labels diantaranya BTS, Seventeen, Fromis_9, TXT, ENHYPEN dan LE SSERAFIM berhasil menduduki puncak penjualan.

