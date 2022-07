Setelah Resmi Bergabung dengan JWK Entertainment, Nicole Segera Comeback dalam Waktu Dekat



Setelah bergabung dengan JWK Entertainment, Nicole akan segera melakukan [email protected]_jung-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Nicole, mantan personil Kara tanpa berlama-lama segera menggelar Comeback pada akhir bulan Juli ini setelah bergabung dengan Agensi baru.

Dilansir melalui laman AllKpop pada Kamis (14/7), hal tersebut diumumkan oleh Jwk Entertainment selaku agensi baru dari perempuan berusia 30 tahun tersebut.

Comeback ini rencananya dijadwalkan pada 27 Juli pukul 12 pagi KST dengan membawa single digitalnya.

(BACA JUGA:Ini 3 Proyek Besar Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar)

"Nicole akan membuat comeback dengan merilis single digital barunya pada 27 Juli pukul 12 pagi," ucap JWK Entertainment.

Kini penyanyi yang lahir di Glendale, California, Amerika Serikat itu sedang menyelesaikan proses syuting video musik untuk lagu terbarunya ini.

(BACA JUGA:Profil Go Yoon Jung, Aktris Pengganti Jung So Min dalam Drama Korea Alchemy of Souls)

Agenda selanjutnya adalah persiapan promosi diberbagai radio yang dapat penggemar saksikan untuk menyambut comeback dari salah satu mantan personil girl group besutan Dsp Media.

"Nicole saat ini telah menyelesaikan syuting video musik untuk lagu barunya, dan sedang sibuk mempersiapkan promosi aktifnya di siaran musik. Kalian akan dapat melihat pesona dewasa Nicole." lanjut pihak agensi.

Perlu diketahui, Nicole telah resmi bergabung dengan JWK Entertainment pada Senin (11/7) lalu dengan menandatangani kontrak eksklusif.

(BACA JUGA:Video Musik Charlie Puth feat. Jungkook BTS Tembus 100 Juta Viewers, Ini Teori Fans tentang Hubungan Keduanya)

Sebelum bergabung dengan JWK Entertainment sebagai penyanyi solo, Nicole sempat menjadi salah satu personil milik agensi DSP Media, yaitu KARA.

Rencananya, KARA akan melakukan perayaan ulang tahun ke-15 dari girl group yang dibentuk pada tahun 2007 lalu dengan anggota, Gyuri, Seungyeon, Hara, Youngji, Nicole, dan Jiyoung.

(BACA JUGA:Rekor Fantastis! Squid Game Masuk 14 Nominasi Emmy Award)

Grup yang dinaungi oleh DSP Media ini mengeluarkan album studio pertama dengan tajuk The First Blooming dan sebuah single berjudul Break It dengan menampilkan citra para wanita kuat.

Selang satu tahun, salah satu anggota KARA, Kiim Sung-hee meninggalkan grup karena tekanan orang tua, kemudian Goo Hara dan Kang Jiyoung masuk ke dalam grup.

Sedangkan Jihyoung meninggalkan group pada tahun 2014, grup ini sendiri menyatakan bubar pada tahun 2016 setelah banyak ditinggal oleh anggotanya.

(BACA JUGA:TWICE Segera Comeback dengan Album 'BETWEEN 1&2', Ini Tanggal Rilisnya)

Rencananya Nicole dan kelima mantan personil KARA akan membuat proyek untuk merayakan ulang tahun ke-15 mereka dengan cara yang spesial.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh DSP MEdia selaku mantan agensi mereka, untuk proyek ini belum diketahui pasti kapan akan terealisasi.

(BACA JUGA:Kabar Baik untuk ONCE! Seluruh Anggota TWICE Jalin Perpanjangan Kontrak dengan JYP Entertainment)

JI