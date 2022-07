Sinopsis Bioskop Trans TV Film Bastille Day The Take: Seorang Pencopet yang Dituduh Teroris, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Film Bastille Day (The Take) mengisahkan seorang pencuri yang berusaha membersihkan namanya dari tuduhan sebagai teroris dengan bantuan seorang agen CIA.

Bioskop Trans Tv akan menayangkan film Bastille Day (The Take) pada hari ini Kamis, (14/7) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis film aksi kriminal yang dibintangi Idris Elba dan Richard Madden.

Sinopsis Bastille Day (The Take) menceritakan seorang penipu asal A.S Michael Mason, mencuri tas wanita pada malam Hari di Bastille, Paris.Terdapat boneka beruang di dalamnya tanpa diketahui Mason boneka beruang itu telah dirakati dengan bahan peledak.

Setelah membuang tas tangan tersebut, tas itu meledak dan menewaskan empat orang. Bom itu awalnya dimaksudkan untuk meledakan kantor kosong tetapi gagal. Mason kemudian ditandai sebagai teroris oleh otoritas Prancis serta pengawasan CIA di Paris.

Setelah mengobservasi tentang Mason, agen CIA Sean Briar pergi untuk mengejar Mason dan pengejaran terjadi di atas atap, Briar menangkap Mason dan menuju ke ruang interogasi rahasia.

Mason menjelaskan bahwa dia tidak tahu bahwa tas yang dia curi berisi bom, dan dia mendapat informasi tentang wanita bernama Zoe melalui log panggilan telepon, yang ada di tas dengan bom boneka beruang.

Sementara itu, Zoe wanita yang berafiliasi dengan pemilik tas tersebut dengan bantuan pria yang dikenalnya sebagai Jean, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian keempat orang tersebut. Ledakan itu sebenarnya dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Rafi Bernard, yang menyuruh mereka untuk meletakkan bom di kantor.

Setelah belajar dari pria yang meledakkan bom, Jean membiarkan Zoe melarikan diri, menyadari bahwa kelompok itu akan datang untuk membunuhnya.

Sekomplotan teroris tersebut melacak lokasi ponsel Zoe. Briar terlibat dalam perkelahian dengan anggota teroris tersebut dan mereka menaklukkan Briar sementara Mason melarikan diri. Rafi dan rombongan kembali melancarkan serangan dengan menanam barang bukti bom di masjid.

Mereka mendiskusikan bahwa jika kelompok tersebut mengikuti rencana dan menyebarkan kekacauan, mereka akan mendapatkan dispensasi sebesar setengah miliar dolar dari bank ke aplikasi enkripsi mereka.

Menteri Dalam Negeri Prancis Victor Gamieux mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran. Sehingga, membuat orang-orang di dalam masjid dituding sebagai pelaku pengeboman.

Setelah dikejar oleh pihak berwenang dan pasukan Rafi, Mason dijemput oleh Briar dan menuju ke rumah persembunyian teman Zoe, Paul dan kelompok prianya, beberapa saat setelah Zoe tiba.

Setelah diinterogasi tentang keberadaan Zoe, Zoe dan teman-temannya melarikan diri dan membakar mobil mereka. Mason dan Briar dipaksa untuk mencuri mobil seseorang dan menuju ke bar tempat Paul bekerja. Mason berhasil mendapatkan ID Paul setelah dia melakukan perkelahian di bar. Kartu ID itu ternyata berisi alamat Zoe.

Film ini dibawah arahan sutradara Andrew Baldwins yang juga menjadi penulis skripnya bersama dengan James Watkins. Pengambilan gambar dilakukan di beberapa lokasi di Inggris yakni Greenwich dan London.

Diketahui proses produksi film ini diperkirakan mengahbiskan dana sebesar US$ 20 juta dan perolehan keuntungan dari sinema tersebut hingga US$ 50,9 juta.

Usai mengetahui sinopsis film Bastille Day (The Take) (2016) di bioskop Trans Tv juga akan menayangkan film Horns (2013) pada Rabu, (14/7) pukul 23.30 WIB.

JI