Berikut Harga dan Spesifikasi Mobil Toyota Rush Tahun 2022



Mobil Toyota New Rush Gr Sport -Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA – Toyota Rush saat ini menjadi salah satu tipe mobil yang cukup diminati oleh konsumen di pasaran dunia.

Mobil ini juga telah menjadi salah satu mobil untuk kelas Sport Utility Vehicles (Suv) yang penjualannya cukup besar untuk bulan April tahun 2022.

Total penjualan mobil Toyota Rush di kelas SUV mencapai angka 3.194 unit dengan tipe yang paling laris terjual yakni Rush GR Sport A/T dengan angka penjualan sebesar 1.674 unit.

Terkhusus di Indonesia mobil Toyota Rush mempunyai 7 kelas yang ditawarkan oleh perusahaan Toyota karena tingginya minat pembeli di Tanah Air, di antaranya ialah kelas mobil sport hingga SUV.

Saat ini untuk mobil Rush yang sangat diandalkan untuk kelas SUV mempunyai dua tipe yang dipasarkan yakni tipe G dan GR Sport dengan transmisi yang terbagi menjadi dua yakni manual (M/T) dan otomatis (A/T) sebagaimana dilansir dari laman resmi Toyota pada hari Kamis (14/7).

Dari segi ukuran, mobil Toyota Rush mempunyai tinggi 1.075 mm dengan lebar 1.695 mm dan panjang mencapai 4.435 mm.

Selanjutnya untuk spesifikasi mesin untuk Toyota Rush mempunyai kapasitas 1.496 cc karena dibekali mesin Dual VVT-i yang memiliki 4 silinder 2NR-VE.

Spesifikasi ini menjadikan mobil Rush dapat menghasilkan tenaga sebesar 104 PS per 600 RPM dimana torsi yang diperoleh mencapai 13,9 kgm per 4.200 RPM.

Untuk eksteriornya mobil Toyota Rush dilengkapi dengan Advanced Tech LED yang menyipit tajam pada kedua sisinya dan menjadi lampu utama bagian depan. Pada desain lampu belakang mobil Rush menggunakan Integrated LED Rear Combination Lamp yang didesain secara elegan dan minimalis.

Pada bagian velg mobil produksi perusahaan asal Jepang ini menggunakan Velg Dual Tone atau Bold 17 Machining Alloy Wheel dengan dimensi 17 inci khusus untuk tipe GR Sport. Sedangkan untuk velg pada mobil Toyota Rush tipe G digunakan Bold 16 Machining Alloy Wheel.

Untuk interior dalam Toyota Rush menggunakan tampilan digital pada pengaturan Auto A/C di bagian dasbor yang dilengkapi dengan Shophisticated Head Unit dengan fitur DVD AVX7 with Internet.

Beberapa fitur lain yang juga turut melengkapi interior dasbhor ialah Multitasking Support (Miracast/Weblink with Radio/USB/CD), Bluetooth, Smartphone Remote App, Weblink (Waze Support) dan iPod/iPhone Connectivity.

Dari segi Keamanan dan keselamatan Toyota Rush dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS), Emergency Brake Signal (EBS) atau sinyal untuk pengereman darurat, Seccured Hill Start Assist (HSA) serta Rear Parking Camera yang terkoneksi pada Head Unit.

Fitur keselamatan lain yang juga sangat penting pada mobil Rush ialah 6 buah Protective SRS Airbags yang membantu pengemudi saat terjadi kecelakaan dengan meminimalisir risiko cedera yang ditimbulkan.

Mobil ini juga difasilitasi fitur keselamatan lain yang membantu pengemudi saat berkendara di jalanan licin yakni fitur Solid Vehicle Stability Control (VSC).

Untuk harga mobil Toyota Rush tahun 2022 dapat dilihat berikut ini:

1. Mobil Tipe All New Rush 1.5 G A/T seharga Rp289.600.000

3. Mobil Tipe All New Rush 1.5 G M/T: Rp278.000.000

4. Mobil Tipe All New Rush 1.5 M/T GR Sport seharga Rp291.500.000

5. Mobil Tipe All New Rush 1.5 A/T GR Sport seharga Rp302.200.000

