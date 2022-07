Jack in The Box J-Hope Hadir di Permainan BTS Island: In the SEOM, Tertarik Beli?



Tangkapan layar J-Hope - BTS-uarmyhope-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Tahukah jika tema Jack in The Box dari solo album J-Hope ini hadir di permainan BTS Island: In The SEOM?

Melansir laman Koreaboo, J-Hope BTS dalam wakti dekat merilis album solo terbarunya yang bertajuk 'Jack in The Box' pada Jumat, (15/7) mendatang.

Jelang tanggal rilisnya, ARMY sudah disuguhi berbagai macam konten seperti teaser, foto konsep, dan tentu saja single pra-rilis bertajuk ‘MORE’.

Tak hanya video teaser, foto, dan merchandise, kini ARMY bisa membeli tema dari permainan ponsel BTS Island: In the SEOM.

(BACA JUGA:Ini 3 Proyek Besar Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar)

BTS Island: In the SEOM adalah permainan ponsel yang dapat dimainkan baik di perangkat Android maupun iOS.

Di permainan BTS Island: In the SEOM, ARMY bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi anggota BTS lewat karakter yang benar-benar terinspirasi dari anggota BTS sesungguhnya di dunia nyata.

Dalam waktu yang terbatas mulai dari tanggal 14 Juli hingga 9 Agustus mendatang, ARMY bisa mendapatkan pakaian baru untuk karakter J-Hope dalam permainan tersebut.

Nantinya, pakaian terbaru itu terinspirasi dari salah satu pakaian yang dipakai J-Hope sungguhan dari video klip bertajuk 'MORE'.

(BACA JUGA:Berlatar Jalanan Gangnam, Ini Teori Fans Mengenai Proyek yang Sedang Dikerjakan BTS)

Selain pakaian, 'Jack in The Box Stage' juga akan hadir dalam permainan tersebut.

'Jack in The Box Stage' merupakan adds-on dari permainan yang bisa digunakan untuk karakter dalam permainan untuk menari, sama seperti 'ARMY Bomb Stage'.

Jika Anda, ARMY yang tertarik untuk membeli MORE Pack dari J-Hope untuk permainan BTS Island: In The SEOM harganya dibanderol 39.99 dolar AS atau setara dengan Rp 602.709.

Meskipun harganya selangit untuk sebuah permainan ponsel, Anda dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang J-Hope dalam permainan ponsel ini.

(BACA JUGA:J-Hope BTS Pecahkan Rekor Sejarah Ini Melalui Lagu Solonya Bertajuk More)

Bahkan beberapa ARMY sudah memiliki dan mengunggah rekaman layar di mana karakter J-Hope beraksi dalam permainan.

Bagaimana, apakah Anda ARMY sultan yang tertarik membeli item permainan BTS Island: In The SEOM edisi khusus ‘Jack in The Box’?

Sementara ARMY menimbang-nimbang untuk membeli atau tidak, J-Hope belakangan ini merilis teaser dari video klip bertajuk ‘Arson’ dari album solo terbarunya ‘Jack in The Box’ yang akan rilis 15 Juli mendatang.

(BACA JUGA:J-Hope BTS Lagi-lagi Ukir Prestasi Melalui Album Solonya Bertajuk More, Simak Selengkapnya)

Tonton teasernya di bawah ini!

JI