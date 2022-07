Link Nonton Film Resident Evil Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Resident Evil dengan subtitle Indonesia beserta sinopsis yang dapat kalian akses di bawah ini.

Rumah produksi Constantin Films bersama Moonighting Films menghadirkan serial zombie teranyarnya bertajuk Resident Evil resmi tayang perdana pada Kamis, (14/7)

Didistibusikan oleh perusahaan streaming video online Netflix, serial ini di bawah sutradara oleh Andrew Dabb hasil alih wahana dari gim Capcom dengan nama yang sama.

Dilepas sebanyak 8 episode yang memiliki panjang durasi rerata 60 menit dengan ragam tema antara lain; Welcome to New Raccoon City, The Devil You Know, The Light, The Turn, Home Movies, Someone's Little Girl, Parasite dan Revelations.

Sebelumnya penggarapan serial Resident Evil sempat mandek diakibatkan pandemi Covid-19 selama enam bulan berlangsung dari Februari hingga Juli 2021.

Adapun bintang yang turut meramaikan serial aksi horor tersebut antara lain Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph dan Paola Núñez.

Simak sinopsis dan link nonton film serial Resident Evil di bawah ini

Plot utama seri ini tersebar di dua titik waktu 2022 dan 2036, dengan jeda sekitar 14 tahun. Alur cerita 'masa lalu' berkisah tentang perjuangan si kembar berusia 14 tahun Billie dan Jade, anak-anak dari Dr. Albert Wesker dan dikandung melalui keadaan yang mencurigakan.

Hidup mereka berubah secara dramatis ketika Albert dianugerahi posisi eksekutif di Umbrella Corporation berjuang karena pernah mempekerjakannya, dan mereka pindah ke komunitas yang direncanakan Umbrella, New Raccoon City.

Sementara di sana kedua gadis itu menemukan rahasia gelap di balik asal-usul mereka dan warisan gelap Umbrella Corporation, sementara ayah mereka mengoordinasikan tanggapan terhadap pecahnya senjata biologis retroviral yang disebut T-virus.

Lalu plot maju dimasa 'sekarang' tahun 2036, T-virus telah mengurangi peradaban manusia menjadi 300 juta pengungsi yang tinggal di negara-kota bertembok dan pemukiman lainnya, dikelilingi oleh enam miliar jiwa yang tertular penyakit dan menjadi gerombolan mutan kanibal ganas.

Organisasi paling kuat yang tersisa di Bumi adalah Umbrella Corporation, yang didukung oleh persenjataan militernya dan melakukan perburuan global untuk Jade.

Silakan menonton Resident Evil dengan subtitle bahasa Indonesia di Netflix, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

Bagi pengguna baru, Netflix menawarkan free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari.

https://www.netflix.com/id-en/title/80996532

Berikut adalah cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

4. Klik continue atau selanjutnya.

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik 'Start Membership' atau 'Mulai Berlangganan'.

8. Pelanggan bisa mulai menonton film atau serial favorit.

JI