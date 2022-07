Link Nonton Film Kung Fu Panda The Dragon Knight Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Kung Fu Panda: The Dragon Knight dengan subtitle bahasa Indonesia beserta sinopsis di sini.

Rumah produksi animasi kenamaan DreamWorks Animations menggandeng perusahaan platform streaming video online Netflix kembali menghadirkan animasi keluarga teranyarnya bertajuk Kung Fu Panda: The Dragon Knight resmi tayang pada Kamis, (23/7).

Kung Fu Panda: The Dragon Knight mengikuti petualangan tituler Po Ping, panda raksasa terpilih sebagai Prajurit Naga yang dinubuatkan dan menjadi master kung fu, waralaba ini diatur dalam wuxia versi genre Tiongkok kuno yang dihuni oleh hewan antropomorfik. Meskipun status awalnya diragukan, Po dapat membuktikan dirinya layak saat ia berusaha untuk memenuhi takdirnya.

Waralaba ini terutama terdiri dari tiga animasi dengan teknik film CGI : Kung Fu Panda (2008), Kung Fu Panda 2 (2011), dan Kung Fu Panda 3 (2016), dan tiga serial televisi: Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (2011– 2016), The Paws of Destiny (2018–2019), dan The Dragon Knight (2022).

Dua film pertama didistribusikan oleh Paramount Pictures, film ketiga didistribusikan oleh 20th Century Fox, sedangkan serial televisinya masing-masing ditayangkan di Nickelodeon dan Nicktoons, Amazon Prime, dan Netflix.

Dua fitur pertama waralaba dinominasikan untuk Academy Award untuk Fitur Animasi Terbaik serta berbagai Annie Awards, dan serial televisi pertamanya telah memenangkan 11 Emmy Awards.

Adapun pengisi suara pada film animasi Panda ini antara lain James Hong (Mr. Ping), Rita Ora (Wandering Blade), Chris Geere (Klaus Dumont), Ed Weeks (Colin), Jack Black (PO), Della Saba (Veruca Dumont), Amy Hill (Pei Pei) dan Rahnuma Panthaky (Rukhmini).

Simak sinopsis beserta link nonton Kung Fu Panda: The Dragon Knight di bawah ini.

Kung Fu Panda di seri baru Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Ketika sepasang musang misterius mengarahkan pandangan mereka pada koleksi empat senjata pamungkas.

Po terpaksa meninggalkan rumahnya untuk memulai petualangan dan menegakkan keadilan beserta dengan seorang ksatria dari Inggris yang tak senang basa-basi ia adalah Wandering Blade.

Bersama-sama, dua pejuang yang sama sekali tidak serasi ini memulai petualangan epik untuk menemukan senjata ajaib terlebih dahulu dan menyelamatkan dunia dari kehancuran dan mereka bahkan saling mendapat pelajaran saat berjuang bersama.

Silakan menonton Kung Fu Panda The Dragon Knight dengan subtitle bahasa Indonesia di Netflix, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

Bagi pengguna baru, Netflix menawarkan free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari.

https://www.netflix.com/id-en/title/81227574

Berikut adalah cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

4. Klik continue atau selanjutnya.

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik 'Start Membership' atau 'Mulai Berlangganan'.

8. Pelanggan bisa mulai menonton film atau serial favorit.

