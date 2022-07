5 Produk yang Pernah Kolaborasi dengan BTS, Salah Satunya Pernah Trending di Indonesia



Grup boyband BTS--

JURNALIS INDONESIA - Ada 5 merek internasional yang pernah berkolaborasi dengan grup Boyband Bts, mulai dari makanan, fashion hingga teknologi.

Setiap grup K-pop, baik boyband maupun girlband pasti beberapa kali melakukan kolaborasi dengan produk tertentu, baik itu produk makanan, fashion, game, aplikasi, serta produk lainnya.

Hal itu dilakukan oleh perusahaan tersebut supaya menarik pasar dari fandom grup K-Pop tersebut agar mau membeli produk tersebut.

Tak jarang pula, grup K-Pop juga melakukan kolaborasi dengan produk internasional, entah itu makanan cepat saji, minuman bersoda, atau busana mewah yang terkenal di seluruh dunia.

Hal ini juga yang dilakukan oleh salah satu grup boyband, yakni BTS yang berkolaborasi dengan beberapa produk kenamaan dunia atau dalam skala internasional, bahkan salah satunya sampai pernah trending di Indonesia.

Memang BTS merupakan salah satu grup boyband yang sukses, baik di Korea maupun dalam skala internasional, sehingga tidak mengherankan jika grup boyband tersebut beberapa kali diajak kerjasama dengan perusahaan supaya produknya bisa laris di pasaran.

Berikut 5 merek produk internasional yang pernah melakukan kolaborasi dengan BTS:

1. Coca-cola

Hal ini terjadi ketika menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2018 di Rusia dan setelah para Army meminta perusahaan minuman tersebut untuk berkolaborasi dengan BTS.

Saat itu, BTS muncul dalam berbagai iklan, serta di kaleng dan botol soda Coca-Cola.

2. Samsung

Salah satu produk smartphone ternama, Samsung juga pernahberkolaborasi dengan BTS melalui beberapa iklan pada tahun 2020 lalu.

Bahkan di tahun tersebut, Samsung merilis produk Samsung Galaxy S20+ dan Galaxy Buds+ spesial edisi grup boyband BTS.

Tahun 2021 lalu, Suga BTS juga telah membuat remox untuk promosi Samsung Galaxy dengan judul Over the Horizon.

Selain itu, BTS dan Samsung juga bermitra untuk kampanye masalah lingkungan global dengan judul Galaxy for the Planet.

3. Louis Vuitton

Pada tahun 2021 lalu, BTS juga berkolaborasi dengan produk fashion ternama, yakni Louis Vuitton dengan para personil mengenakan tujuh model desain dari koleksi Musim Gugur-Musim Dingin Pria 2021 karya Direktur Artistik Virgil Abloh melalui sebuah film pendek yang disutradarai oleh Jeon Go Woon.

"Seoul memiliki energi yang unik dan BTS mewujudkan getaran ini sepenuhnya. Mereka menambahkan putaran mereka ke koleksi, menjadikannya milik mereka dan membawanya ke ketinggian baru," terang Virgil Abloh.

Dalam perayaan ulang tahun ke-200 merek fashion kenamaan dunia tersebut, BTS juga berpartisipasi dalam desain celana yang dibuat oleh Louis Vuitton.

4. Disney

Baru-baru ini grup boyband K-pop BTS juga mengumumkan kolaborasi dengan salah satu layanan streaming yang terkenal, yakni Disney.

Sebelumnya para ARMY telah berspekulasi adanya kerjasama antara BTS dengan Disney melalui beberapa tanda.

Dengan adanya kolaborasi ini, nantinya para ARMY dapat melihat acara tentang BTS, seperti "Wooga Squad" V di reality show In the SOOP: Friendcation, konser BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE–LA, serta BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR pada layanan streaming Disney+.

5. McDonald's

Kolaborasi BTS dengan salah satu produk makanan cepat saji ini mungkin merupakan salah satu kolaborasi yang sangat ikonik, bahkan sampai pernah trending di Indonesia.

Bahkan beberapa kemasan, baik makanan maupun minuman berwarna ungu khas dengan grup boyband BTS lengkap dengan logo McDonald's dan BTS.

JI