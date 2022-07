Sinopsis Bioskop Trans TV Film Bus 657 'The Heist': Kisah Aksi Perampokan Kasino Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Bus 657 a.k.a The Heist (2016) pada hari ini Jumat, (15/7) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal A.S dengan tema perampokan kasino yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Heist atau judul aslinya Bus 657 mengisahkan seorang ayah tunggal merencanakan perampokan pemilik kasino bersama rekan kerjanya untuk membayar penyakit putrinya. Beberapa hal menjadi rumit saat mereka dipaksa untuk membajak sebuah bus.

Syuting dimulai pada 13 Oktober 2014 di Mobile, Alabama. Pemotretan sebelumnya direncanakan akan difilmkan di Baton Rouge, Louisiana. Pada 13 Oktober, beberapa aktor terlihat di lokasi syuting di Hayleys Bar di pusat kota Mobile di mana mereka akan syuting hingga 30 Oktober.

Dibawah arahan sutradara oleh Scott Mann dan ditulis oleh Stephen Cyrus Sepher dan Max Adams, berdasarkan cerita asli oleh Sepher yang di distribusikan oleh rumah produksi Lionsgate pada 2015 silam.

Berdurasi sepanjang 93 menit, adapun bintang yang melakoni film Bus 657 antara lain Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista, Stephen Cyrus Sepher, Tyson Sullivan dan Gina Carano.

Simak sinopsis Bus 657 atau The Heist dan penjelasannya di bawah ini.

Luke Vaughn adalah seorang pria yang bekerja di kasino Selatan 'The Swan' yang dijalankan oleh Francis 'The Pope' Silva.

Vaughn memiliki seorang anak perempuan yang tengah tergeletak lemah di rumah sakit, dengan tagihan medis yang gagal ia bayar dan membutuhkan sekitar $300.000 untuk operasi yang diperlukan. Dia mendekati Pope yang menolak permohonannya untuk meminjamkan uang kepadanya. Tatkala Vaughn bersikeras, Pope memecatnya dan menyebabkan dia dipukuli oleh tangan kanan bos, Derrick 'The Dog' Prince.

Cox security memberi tahu Vaughn bahwa ia mengamati kerugian besar yang teratur oleh seseorang pada suatu malam dalam seminggu dan malam berikutnya. Hal tersebut membuatnya curiga bahwa kasino yang dikelola Pope sedang mencuci uang.

Awalnya Vaughn, yang memiliki ide untuk mendapatkan akses ke brankas tempat uang dihitung dan dibungkus namun mencuri dari Pope sama halnya dengan misi bunuh diri. Setelah kejadian yang menimpanya dan Pope memecatnya, dia setuju untuk bergabung dengan Cox untuk mencuri uangnya.

Setelah aksi rampok dilancarkan, salah satu pencuri bertopeng dicegat oleh Dog. Sebuah baku tembak terjadi kemudian, melukai salah satu pencuri dan setelah sopir melarikan diri ketakutan, sisanya dipaksa untuk membajak bus kota dengan nomor 657 pada jam 4 pagi.

Petugas polisi, Kris Bajos yang mobilnya diparkir setengah blok dari lokasi pembajakan bus, mendengar suara tembakan dan mengejar bus yang memberi isyarat agar pengemudi menepi. Ketika Cox menembak melalui jendela ke arah Kris dia jatuh kembali dan meminta bala bantuan untuk bergabung dalam pengejaran dan ketika bus berbelok menuju jalan raya, polisi menyiapkan blok jalan.

Akankah Vaugn, Cox dan rekannya berhasil melarikan diri dan selamat dengan hasil rampokannya? atau Justru Ia terpojok dalam situasi tersebut? Usai mengetahui sinopsis film Bus 657 di bioskop Trans Tv juga akan menayangkan film Welcome To The Punch (2013) pada Kamis, (15/7) pukul 23.30 WIB.

