Sinopsis Bioskop Trans TV Film Welcome To The Punch: Mantan Gangster Kembali Beraksi Kala Hidup Diusik



JURNALIS INDONESIA - Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Welcome To The Punch pada hari ini Jumat, (15/7) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang mengisahkan pensiunan gangster kembali berkonflik dengan detektif saat hidupnya diusik.

Welcome To The Punch diproduksi oleh Ben Pugh dan Rory Aitken dari Between the Eyes, yang juga memproduseri fitur debut Eran Creevy, Shifty.

Pengambilan latar syuting sebagian besar dilakukan di London, mulai 28 Juli 2011. Beberapa adegan difilmkan di London College of Communication di Elephant and Castle pada Agustus 2011.

Welcome To The Punch ditayangkan perdana di Festival Film Glasgow dan menjadi debut ketiga di Inggris pada 15 Maret 2013, di mana ia meraup £ 460.000 di 370 bioskop di akhir pekan pembukaannya. Pada 2012, IFC Films membeli hak distribusi untuk Amerika Serikat dan dibuka pada 27 Maret 2013, di mana ia meraup keuntungan sebsear $9,747.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Bus 657 'The Heist': Kisah Aksi Perampokan Kasino Tayang Hari ini )

Film asal Britania raya ini di bawah arahan sutradara Eran Creevy dan dibintangi oleh James McAvoy, Mark Strong, dan Andrea Riseborough.

Simak sinopsis Bioskop Trans TV film Welcome To The Punch beserta penjelasannya di bawah ini.

Empat pria bersenjata muncul dari sebuah gedung dengan masker gas, setelah melakukan perampokan, dan pergi dengan sepeda motor. Pada saat yang sama Max Lewinsky (Detektif) melaporkan melalui telepon kepada atasannya bahwa 'Sternwood mantan gangster kembali beraksi'.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Bastille Day The Take: Seorang Pencopet yang Dituduh Teroris, Tayang Hari ini)

Lewinsky berangkat mengejar komplotan geng dengan mobilnya. Gagal menangkap mereka, hanya cedera luka tembakan di kaki yang tersisa oleh Jacob Sternwood, yang saat itu bisa dengan mudah membunuhnya tetapi tampaknya ia enggan membunuhnya.

Tiga tahun berselang bekas tembakan itu Stanword memaksa Lewinsky untuk terus mengonsumsi obat sebagai pengurang rasa sakitnya.

Dia diketahui bekerja sama dengan detektif Sarah Hawks. Saat mengawal seorang tahanan Dean Warns, seorang mantan tentara yang dicurigai terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Selanjutnya mereka bertemu dengan Komandan ambisius Thomas Geiger dan Nathan Bartnick yang memberi tahu mereka bahwa Warns akan dibebaskan karena kurangnya bukti.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Horns: Pria Misterius Bertanduk Memecahkan Kematian Kekasihnya, Tayang Hari ini)

Peringatan telah disampaikan oleh seorang penjaga keamanan di halaman kontainer sehubungan dengan pelanggaran tersebut, tetapi sekarang penjaga telah menarik kembali pernyataannya.

Lewinsky mengetahui bahwa putra Sternwood, Ruan, baru saja pingsan saat di bandara dan dilarikan kerumah sakit. Ruan diketahui telah menelpon ke nomor telepon rumah Islandia sebelum dia pingsan, hal tersebut menjadi umpan dan membantu menemukan titik persembunyian Sternwood. Tetapi Lewinsky masih ragu dengan ide ini.

Akankah Max Lewinsky bertemu dan segera meringkus Jacob Standword mantang gangster yang menjadi targetnya sekaligus orang yang menanamkan peluru di kakinya? Saksikan film Welcome To The Punch pada hari ini Jumat, (15/7) pukul 23.30 WIB.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Horor yang Tak Kalah Seram Dibanding Incantation, Nomor 3 Jangan Ditonton Sendirian!)

JI