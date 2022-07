Bumil Harus Tahu! Ini Bahaya Merkuri Bagi Si Jabang Bayi



Ilustrasi ibu Hamil-SMR-Pixabay @Marncom

JURNALIS INDONESIA - Ini Bahaya racun Merkuri untuk perkembangan Otak Bayi dalam kandungan yang harus diketahui oleh para Ibu-Ibu yang sedang Hamil.

Kasus keracunan merkuri beberapa kali ditemui di Dunia, terutama di Indonesia baik karena kosmetik ataupun karena hidangan yang dikonsumsi sehari-hari.

Memang tak jarang beberapa hidangan, terutama hidangan dari laut yang sudah terpapar Limbah yang mengandung racun merkuri.

Merkuri sendiri adalah unsur kimia berupa logam berat yang sangat berbahaya baik untuk lingkungan sekitar, terutama untuk makhluk hidup.

Asal usul merkuri ini berasal dari berbagai penyebab, seperti produksi besi, pertambangan emas skala kecil dan limbah peralatan merkuri.

Keracunan merkuri ini sangat berbahaya terutama bagi kesehatan manusia, sehingga hal ini menjadi masalah serius yang perlu dicegah.

Setidaknya terdapat beberapa gejala seseorang terkena keracunan merkuri, yakni gangguan di syaraf perifer sampai syarat pusat atau otak, sehingga menyebabkan penurunan fungsi motorik (gerak), salah satunya bahkan termasuk kemampuan untuk berjalan.

Bahkan kondisi terparah dari keracunan merkuri ini adalah kelumpuhan, hilang kesadaran, Schizophernia, hingga kematian.

Tidak hanya bagi manusia dewasa saja, bahkan merukuri ini sangat berbahaya terutama untuk bayi dalam kandungan.

Hal ini pernah terjadi di Jepang yang dinamakan Minamata Disease yang telah menjangkiti 2.265 orang dengan 1.784 orang korban jiwa diantaranya.

Memang pertumbuhan syaraf otak bayi dalam kandungan ibu sangat penting karena ini adalah merupakan awal pembentukan kemampuan berpikir sang jabang bayi supaya tumbuh menjadi anak dengan memori dan intelegensi yang tinggi.

Dilansir dari UNAIR NEWS, Menurut penelitian dari Win Darmanto,Adverse Effects of Mercury Exposure in DDW Strain Mice during Organogenesis, memaparkan bahwa keracunan merkuri ini memiliki efek yang sama dengan gangguan radiasi.

Adapun efek merkuri yang paling bahaya terhadap kesehatan janin, yakni menyebabkan sel syaraf otak tidak mampu melakukan penempatan posisi dengan baik, sehingga semua fungsi baik kognitif, motorik maupun memori otak sang cabang bayi terganggu.

Di Indonesia memang penanganan limbah beracun dan berbahaya, seperti merkuri ini belum tertangani secara maksimal, sehingga dibutuhkan upaya atau perhatian pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Sumber: unairnews

Artikel ini ditulis oleh: Win Darmanto

JI