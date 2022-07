Sinopsis dan Link Nonton Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis dan link nonton Film Dear X Who Doesn't Love Me dengan subtitle bahasa Indonesia di sini.

Stasiun televisi Nasional Korea Selatan TVING kembali menyuguhkan serial Drama romantis teranyarnya bertajuk Dear X Who Doesn't Love Me resmi tayang pada Jumat (15/7).

Dear X Who Don't Love Me merupakan drama romansa baru tentang buku catatan ajaib yang dapat membuat siapa pun jatuh cinta dengan seseorang selama satu bulan.

Dibawah arahan sutradara Ko Jae Hong yang turut membidani drakor seperti Handmade Love (2020) dan The Temperature Of Language: Our Nineteen (2020), sedangkan naskah skenario dibantu oleh Hwang Hye Ji.

Drakor ini mengambil jadwal tayang setiap hari Jumat dan Sabtu dan dilepas sebanyak 10 episode dengan durasi rerata 20 menit.

Adapun bintang yang melakoni drama tersebut antara lain Han Ji Hyo (Seo Hee Soo), Kim Do Young (Jung Si Ho), Kwon Ah Reum (Park Se Jin), a.mond (Kim Do Bin) dan Son Hyun Woo (Kim Gang Wook).

Simak sinopsis dan link nonton serial drama korea Dear X Who Don't Love Me di bawah ini.

Seo Hee Soo (Han Ji Hyo) mungkin bukan gadis paling populer di kampus tetapi fakta itu tidak pernah benar-benar mengganggunya.

Dengan mimpi menjadi penulis lirik lagu yang handal, Hee Soo memiliki hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada popularitasnya. Tetap saja, dia harus mengakui bahwa tidak populer memang memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal menemukan seorang pria. Karena belum pernah punya pacar sebelumnya, Hee Soo sangat ingin mengubahnya. Masalahnya, dia tidak tahu caranya.

Nir pengalaman dengan pria dan harga diri yang sangat rendah hampir tidak ada, Hee Soo tidak melihat dirinya menemukan pria dalam waktu dekat. Tapi semua itu berubah ketika dia menemukan buku catatan ajaib yang mengklaim memiliki kekuatan untuk membuat siapa pun jatuh cinta dengan seseorang selama sebulan.]

Tidak dapat menahan godaan, Hee Soo mencoba buku catatan itu, sebuah fakta yang menakutkan sahabatnya, Jung Shi Ho (Doyoung), begitu dia mengetahui khasiatnya.

Tidak dapat mengabaikan popularitas mendadak Hee Soo dengan para pria, rekan kerjanya, Park Se Jin (Kwon Ah Reum) penasaran ingin mengetahui rahasianya.

Dengan para pria yang sekarang mengantri untuknya, akankah Hee Soo dapat menangani komplikasi yang tak terhindarkan dari tindakannya sambil merahasiakan kebenaran tersebut?

Silakan menonton Dear X Who Doesn't Love Me dengan subtitle bahasa Indonesia di Viu, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu dan kunjungi link di bawah ini.

https://www.viu.com/ott/id/id/all/playlist-dear_x_who_doesn_t_love_me-playlist-26273067

Untuk menonton drama Dear X Who Doesn't Love Me, Anda bisa menyaksikannya secara legal di VIU dengan melakukan langkah berikut ini:

- Buka aplikasi VIU atau ketik viu.com pada laman browser Anda.

- Jika Anda pengguna lama, login menggunakan username dan password yang pernah digunakan sebelumnya. Namun, jika Anda pengguna baru, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memilih 'Masuk Akun/Daftar'.

- Pilih lanjut daftar melalui Facebook, Google, atau email. Jika Anda pengguna baru, Anda bisa mendapatkan 30 hari akses tanpa batas ke semua video premium VIU.

- Misalnya, jika Anda memilih masuk menggunakan email, maka tuliskan alamat email Anda. Masukkan kata sandi yang Anda inginkan, kemudian centang persetujuan dan klik 'Daftar'.

- Setelah berhasil terdaftar, Anda akan mendapat notifikasi berhasil dan notifikasi gratis menonton video premium selama 30 hari.

Sementara itu, berikut cara nonton Dear X Who Doesn't Love Me di VIU bagi pemirsa yang belum berlangganan paket VIU Premium:

- Kunjungi daftar putar drama Dear X Who Doesn't Love Me di VIU.

- Cari atau klik drama Dear X Who Doesn't Love Me

- Login atau register menggunakan email, akun Facebook, atau akun Google.

- Pilih paket yang tersedia, mulai promo 6 bulan (Rp100 ribu), promo 1 tahun (Rp200 ribu), hingga beli 1 dapat 1 (Rp30 ribu).

- Klik 'Langganan' setelah memutuskan memilih paket yang tersedia.

- Tuntaskan pembayaran.

- Berlangganan paket premium telah berhasil.

Selamat menonton.

JI