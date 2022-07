Pusing Karena Instagram Down? Cobain 10 Cara Ini Supaya Lancar Kembali



Ilustrasi Instagram-wolfs rib-pexels

JURNALIS INDONESIA - Inilah 10 cara untuk mengatasi Aplikasi Media Sosial Instagram yang sedang down atau Error yang bisa pengguna coba.

Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sering digunakan oleh para penggunanya baik untuk mengunggah postingan berupa Foto atau Video atau melihat Konten-Konten atau Foto didalamnya.

Biasanya sebagain dari besar orang mungkin memiliki akun Instagram atau berjam-jam memainkan aplikasi media sosial tersebut.

(BACA JUGA:Update Ini Harga Samsung Galaxy A53 5G Edisi Bulan Juli Lengkap dengan Spesifikasinya)

Selain digunakan untuk memosting foto atau video, aplikasi Instagram juga dapat digunakan untuk media menjual produk barang tertentu melalui fitur toko yang berada dialamnya.

Namun tak jarang aplikasi media sosial ini mengalami error atau gangguan, seperti tidak dapat dibuka, tidak dapat mengunggah atau melihat konten, mencari nama pengguna lain, dan beberapa gangguan lainnya.

Gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sinyal, memori internal handphone, dari perangkat (handphone atau pc) atau dari aplikasi Instagram itu sendiri.

(BACA JUGA:Update Game Stumble Guys 0.39 Hadirkan Skin dan Maps Terbaru, Ini Detailnya)

Sehingga terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah error atau down aplikasi media sosial Instagram ini, suoaya dapat digunakan oleh pengguna kembali.

Berikut 10 cara yang dapat digunakan untuk mengatasi Instagram yang sedang down atau error:

1. Restart handphone

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans TV Film Welcome To The Punch: Mantang Gangster Kembali Beraksi Kala Hidup Diusik)

memulai ulang atau restart handphone selalu dijadikan solusi bagi pengguna ketika handphone atau aplikasi didalamnya mengalami error.

2. Update aplikasi

Sama seperti aplikasi di Smartphone lainnya, Instagram selalu melakukan pembaruan atau update untuk menambah atau memperbaiki beberapa kekurangan yang terdapat didalamnya.

(BACA JUGA:Viral TikToker Cosplay Jadi V BTS, Mana yang ARMY pilih? )

Anda dapat memperbarui Instagram di Play Store atau App Store yang ada anda miliki.

3. Hapus data atau chache aplikasi

Bagi pengguna android mungkin bisa menghapus data atau membersihkan chache aplikasi Instagram jika error, dengan menekan bagian setting lalu ke bagian pengaturan aplikasi.

(BACA JUGA:Pakar Epidemologi UNAIR Tanggapi Kebijakan Vaksin Booster sebagai Syarat Mobilitas Masyarakat)

4. Uninstal Instagram

Jika Instagram masih error, cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menginstal ulang Instagram atau mencopotnya, lalu mengunduhnya kembali.

5. Aktifkan Izin Aplikasi

(BACA JUGA:Cara Mudah Klaim Kacamata Gratis dari BPJS, Simak Syarat Lengkapnya Disini)

Seperti aplikasi yang baru diunduh lainnya, ketika awal mengunduh Instagram biasanya pengguna memerlukan banyak izin untuk kamera, kontak, mikrofon, penyimpanan dan beberapa hal lainnya.

6. Menonaktifkan VPN

Bagi anda pengguna VPN dan Instagram sedang error, anda dapat mematikan atau menonaktifkan VPN yang anda gunakan supaya aplikasi kembali lancar.

(BACA JUGA:6 Percobaan Pembunuhan Adolf Hitler, Selalu Lolos dari Maut? Simak Fakta Sejarahnya di Sini)

7. Nonaktifkan background data

Untuk para pengguna android, pastikan background data anda nonaktif supaya dapat memperbaiki aplikasi Instagram anda yang sedang error.

8. Cek sisa penyimpanan anda

(BACA JUGA:8 Fakta Adolf Hitler dan Biografi Singkat, Penguasa Lalim dari Jerman yang Wajib Kalian Ketahui di Sini)

Sisa penyimpanan yang kecil biasanya juga menjadi salah satu penyebab errornya aplikasi Instagram, sehingga pengguna harus menghapus beberapa file atau aplikasi yang kurang penting di smartphone.

9. Keluar akun

Log out dari akun juga bisa dilakukan untuk memperbaiki Instagram yang sedang down, dengan membuka profil, lalu ikon hamburger yang terdapat di kanan atas, kemudian pengaturan, terakhir scroll ke bawah lalu tekan log out atau keluar.

(BACA JUGA:Sinopsis Film Orphan: First Kill, Psikopat yang Menyamar menjadi Gadis Keluarga Kaya Raya)

10. Coba di perangkat lain

Anda juga dapat membuka Instagram di browser handphone atau di perangkat lain, seperti komputer atau laptop anda jika aplikasi Instagram di handphone sedang error atau down.

JI