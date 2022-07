Profil Kim Doyoung NCT Pemeran Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me, Berikut Fakta dan Riwayat Hidupnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji profil, Fakta dan Riwayat Hidup Kim Doyoung Nct pemeran film drama korea Dear X Who Doesn't Love Me.

Stasiun televisi Nasional Korea Selatan TVING kembali menyuguhkan serial drama romantis teranyarnya bertajuk Dear X Who Doesn't Love Me resmi tayang pada Jumat (15/7).

Dear X Who Don't Love Me merupakan drama romansa baru tentang buku catatan ajaib yang dapat membuat siapa pun jatuh cinta dengan seseorang selama satu bulan.

Sementara itu Kim Doyoung yang juga dikenal lewat grup boyband NCT itu mengambil peran sebagai Jung Si Ho dan tampil memukau.

Simak penjelasan profil, fakta dan riwayat hidup Kim Doyoung di bawah ini.

Kim Doyoung bergabung dengan SM Entertainment pada tahun 2013 sebagai trainee. Dua tahun kemudian, ia diperkenalkan sebagai anggota grup trainee pra-debut bernama SMROOKIES.

Pada tahun 2016 ia secara resmi muncul sebagai anggota boy band SM yang baru debut, NCT. Selama bertahun-tahun ia telah berpartisipasi dalam beberapa unit boy grup NCT.

Pada tahun 2020, Kim Doyoung mulai membuat kemajuan yang luar biasa dari tampil di depan penonton hingga tampil sebagai aktor. Dia berhasil mengamankan peran dalam drama teater Marie Antoinette.

Kemudian, ia merambah ke layar kaca dan membintangi serial drama Dear X Who Don't Love Me (2022) dan Midnight Cafe – The Curious Stalker (2021).

Sejak saat itu dia menjadi sorotan melalui pemilihan penghargaan akting dan bahkan memenangkan beberapa untuk penampilan aktingnya yang luar biasa.

PROFIL

Nama Asli: Kim Dong Young

Nama Panggung: Kim Doyoung

Juga Dikenal sebagai: Kim Do Yeong, Dong Yeong, Kim Dong Yeong

Nama Panggilan: Doyoung

Ulang Tahun: 1 Februari 1996

Tempat Lahir: Guri-si, Korea Selatan

Zodiak: Aquarius

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 178 cm (5'10")

Berat: 59 kg (131 lbs)

Golongan Darah: B

Agama: Kristen

Profesi: Penyanyi, Aktor, Pembawa

Acara Pendidikan: SMA Topyeong

Hobi: Menonton drama, main seruling, teka-teki

Saudara: Kim Dong Hyun (Kakak)

Instagram: @do0_nct

FAKTA

- Keluarga Doyoung terdiri dari ayah, ibu, dan seorang kakak laki-laki.

- Ayahnya adalah seorang atlet angkat besi dan ibunya adalah seorang atlet atletik.

- Penampilan panggung SHINee membuatnya mengejar karir sebagai idola K-POP.

- Selama masa sekolahnya, ia bergabung dengan band sekolah sebagai vokalis.

- Dia adalah wakil presiden badan siswa di sekolah.

- Kim Doyoung keluar dari sekolah menengah pada tahun 2013 untuk fokus pada pelatihan K-POP-nya.

- Fans mengatakan dia mirip Choi Yu Jin dari girl group CLC dan aktor Choi Chang Min.

- Sebagai seorang anak, ia suka mengumpulkan mainan Pokemon, Digimon, dan Maple Story di masa kecilnya.

- Dia awalnya bercita-cita menjadi jaksa.

- Doyoung pandai memasak.

- Biru adalah warna favoritnya.

- Musim gugur dan musim semi adalah musim favoritnya.

- Dia suka makan rebusan mara, hot pot, dan tiram jjamppong.

- Persik dan semangka adalah buah favoritnya.

- Roti baguette dan krim keju adalah potongan roti favoritnya.

- Dia tidak suka mentimun.

- Doyoung lebih suka telur setengah matang daripada telur matang.

- Dia adalah penggemar aktris Lee Na Young.

- Kim Doyoung menyukai lilin beraroma.

- Dia memiliki ingatan yang baik.

- Doyoung tidak bisa menggambar.

- Dia buruk dalam bowling.

- Spiderman adalah superhero favoritnya.

- Kopi karamel adalah minuman favoritnya.

- Dia takut pada binatang pada umumnya.

- Doyoung mengatakan dia ingin berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Ariana Grande.

- Dia memiliki boneka bernama Jippong.

- Tipe idealnya adalah orang yang sopan.

- Kekayaan bersihnya sekitar $ 1,5 juta.

JI