Link Nonton Film Minions 2: The Rise Full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik



Tangkapan layar film Minions 2: The Rise of Gru-illumination-Youtube

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Minions 2: The Rise Of Gru full movie legal, bukan seperti situs Rebahin dan Film Apik.

Halo para pecinta film yang budiman, tentunya Anda tak akan melakukan tindakan yang mampu merugikan pihak sang produksi film kesayangan Anda.

Oleh karena itu, Tim Jurnalis Indonesia membagikan Minions 2: The Rise of Gru ini lengkap dengan link nonton dari situs resminya.

Film Minions 2: The Rise of Gru ini diproduksi oleh rumah studio asal A.S yang bernama Universal Pictures.

Movie ini disutradarai oleh Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val dan dibantu oleh Matthew Fogel sebagai penulis naskah.

Pengisi suara pada film animasi makhluk mungil kuning ini yakni Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA , Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews, Alan Arkin dan Pierre Coffin.

Sementara itu film layar lebar Minions 2: The Rise of Gru diketahui memiliki panjang durasi 87 menit dengan kategori pemirsa SU (Semua Umur) yang cocok ditonton bersama sanak saudara dan pasangan.

Bagi Anda yang belum mengetahui Sinopsis dari film ini, bisa Anda simak berikut ini:

Sinopsis Minions 2: The Rise of Gru

Film berjalan kilas balik saat Gru masih berusia 11 tahun dan sekawanan Minion bekerja sama dengan Gru yang dipilih sebagai pemimpin baru mereka.

Suatu hari, Gru menerima undangan audisi dari Vicious 6, sebuah organisasi kriminal yang didirikan oleh penjahat super Wild Knuckles. Saat ini dikuasai oleh pemimpin yang baru diangkat Belle Bottom dan berhasil menaklukan Knuckles.

Wawancara Gru berjalan buruk tetapi, yang membuat Vicious 6 marah adalah karena dia berhasil mencuri batu yang mampu mengubah siapa pun menjadi salah satu hewan zodiak pada Tahun Baru Tionkgok.

Setelah melarikan diri bersama Kevin, Stuart, dan Bob, Gru mengetahui bahwa Otto, Minion besar yang mengoceh dengan kawat giginya, telah menukar batu itu dengan batu peliharaan yang menyebabkan dia dipecat dan menjalankan misi untuk menemukan batu tersebut.

Namun, Knuckles ternyata dinyatakan masih hidup, menculik Gru sebelum membawanya ke San Francisco dan berisap menghadapi Vicious 6.

Berikut Link Nonton Film Minions 2: The Rise of Gru Full Movie Subtitle Indonesia

1. Masuk situs 21Cineplex.com atau Klik di Sini

2. Lalu, arahkan ke kolom pencarian dan ketik Firestarter

3. Setelah itu klik Playing At untuk melihat jadwal film.

4. Sesuaikan dengan kota dimana kamu berada

Selamat menonton.

