Profil Han Ji Hyo Pemeran Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me, Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Han Ji Hyo pemeran Film drama korea Dear X Who Doesn't Love Me.

Stasiun televisi Nasional Korea Selatan TVING kembali menyuguhkan serial drama romantis teranyarnya bertajuk Dear X Who Doesn't Love Me resmi tayang pada Jumat (15/7).

Dear X Who Don't Love Me merupakan drama romansa baru tentang buku catatan ajaib yang dapat membuat siapa pun jatuh cinta dengan seseorang selama satu bulan.

Sementara itu perempuan kelahiran 5 Juli 2000 ini diketahui berperan sebagai Seo Hee Soo dan tampil memukau dalam drama Dear X Who Don't Love Me.

Simak sinopsis, fakat dan riwayat hidup Han Ji Hyo pemeran serial drama Dear X Who Don't Love Me di bawah ini.

Han Ji Hyo mulai merambah industri hiburan Korea Selatan dengan tampil di acara TV Real High Romance pada tahun 2019.

Tahun itu juga, ia melakukan pertunjukan akting pertamanya di serial drama web Real: Time: Love. Itu diikuti oleh serial drama web lain berjudul Crash! Teman sekamar yang tidak penting.

Dia memainkan peran kecil dalam dua pertunjukan akting pertamanya. Peran utama pertamanya datang dengan serial drama Durian Is Not a Fruit pada tahun 2021.

Setelah itu, karirnya menanjak hingga ia sekali lagi memiliki peran penting dalam serial drama To X Who Don't Love Me pada tahun 2022.

Serial drama To X Who Don't Love Me (2022), dia bekerja bersama Kim Do Young NCT dan bintang muda lainnya yang sedang naik daun.

PROFIL

Nama Asli: Song Ji Hyo

Nama Panggung: Han Ji Hyo

Nama Panggilan: Ji Hyo

Ulang Tahun: 5 Juli 2000

Tempat Lahir: Korea Selatan

Zodiac Sign: Cancer

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 159 cm (5'3”)

Berat: 47 kg (104 lbs)

Golongan Darah: A

Profesi: Aktris

Pendidikan: SOPA (Sekolah Seni Pertunjukan Seoul), Universitas Induk (Departemen Penyiaran dan Hiburan)

Twitter: @2000BABY_JH

Instagram: @laubedejuillet

FAKTA

- Ji Hyo memiliki adik perempuan dua tahun lebih muda darinya.

- MBTI-nya adalah ENFP.

- Dia suka berinteraksi dengan penggemarnya melalui media sosial.

- Ji Hyo adalah seorang aktris independen yang tidak terikat oleh kontrak agensi mana pun.

SERI DRAMA

- Dear X Who Don't Love Me (TVING | 2022), sebagai Seo Hee Soo

- Tomorrow (MBC | 2022), sebagai Lee Jeong Mun

- Business Proposal (SBS | 2022), sebagai Da Hye

- Work Later, Drink Now (TVING | 2021), sebagai Park Se Jin

- You Raise Me Up (Wavve | 2021), sebagai karakter pendukung

- Hospital Playlist 2 (tvN | 2021), sebagai karakter pendukung

- High! Touch (Pemeran Naver TV | 2021), sebagai Han Yeo Joo

- Durian Bukanlah Buah (Pemeran Naver TV | 2021), sebagai karakter utama

- Dua Puluh Dua Puluh (JTBC | 2020), sebagai Min Jung

- Pop Out Boy! (MBC | 2020), sebagai Park Min Jung

- Something Between Us, Comic Book Cafe No. 2 (Naver TV Cast | 2020), sebagai karakter pendukung

- Agen Rahasia Kerajaan (KBS2 | 2020), sebagai karakter pendukung

- Unasked Family (KBS1 | 2019), sebagai karakter pendukung

- Crash! Teman Sekamar yang Tidak Penting (Pemeran Naver TV | 2019), sebagai Kim Eun Seo

- Real:Time:Love (VLIVE | 2019), sebagai

