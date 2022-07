Gara-gara Ini, Jimin BTS Dituduh Beli Followers Instagram dan Spotify



Jimin BTS-tangkapan layar-instagram BTS official

JURNALIS INDONESIA - Jimin BTS mendapat tuduhan membeli pengikut Instagram dan Spotify setelah seorang netizen melihat kejanggalan berikut ini.

BTS telah aktif di industri hiburan sejak tahun 2013 lalu. Selama sembilan tahun terakhir, boy grup yang beranggotakan tujuh orang ini telah meraih kesuksesan di seluruh dunia.

Dengan BTS meraih kesuksesan mereka selama ini, tidak mengherankan bahwa masing-masing anggota grup juga populer secara individu dan memiliki banyak pengikut.

Baru-baru ini pada 13 Juli, salah satu anggota BTS, Jimin, yang saat ini memiliki lebih dari 39 juta pengikut di Instagram, dituduh membeli pengikut di platform media sosial tersebut.

Netizen yang menuduh Jimin ini membeberkan alasannya kenapa ia memiliki pandangan seperti itu, ia menjelaskan bahwa jumlah pengikut Jimin di Instagram telah meningkat secara eksponensial pada awal Juli meskipun tidak memiliki promosi individu.

Selain itu, mereka mencatat bahwa Jimin belum terlalu aktif di Instagram seperti anggota BTS lainnya.

Netizen tersebut memiliki prediksi bahwa penyanyi "Yet to Come" itu akan mendapatkan sekitar 50.000 pengikut setiap harinya pada bulan-bulan yang lalu.

Tetapi mulai bulan Juli, ia mulai mendapatkan rata-rata lebih dari 150.000 pengikut setiap hari.

Mereka menambahkan bahwa pada bulan Juni, Jimin adalah anggota yang memperoleh jumlah pengikut paling sedikit meskipun aktivitas dan promosi grupnya sibuk.

"Jimin memiliki peningkatan jumlah pengikut terendah di antara [anggota] grup pada bulan Juni, ketika mereka mengunjungi Gedung Putih, melakukan comeback, promosi musik, dan bahkan Festa ulang tahun ke-9" Ungkap netizen tersebut.

Netizen juga merasakan kejanggalan, karena Jimin tidak melakukan aktivitas apa pun mulai 1 Juli dan tidak terlihat aktif di Instagram, namun jumlah pengikut barunya bertambah.

Selain Instagram, netizen juga menuduh idola tersebut membeli pengikut di Spotify setelah mereka melihat peringkatnya di platform tersebut naik, dan ada perubahan aneh dalam peringkatnya ketika dia tiba-tiba mendapatkan dan kehilangan banyak pengikut.

Hal ini membuat netizen curiga Jimin membeli pengikut di platform ini juga, karena mereka percaya Jimin kehilangan banyak pengikut karena Spotify kadang-kadang menghapus akun bot.

Mereka menambahkan bahwa Jimin adalah anggota yang memiliki fluktuasi jumlah pengikut Spotify paling banyak, membuat netizen yakin bahwa jumlah pengikut Jimin sedang dimanipulasi.

Namun banyak juga netizen yang membela jimin, dan melontarkan tudingan itu sebuah omong kosong, bahkan menutup tudingan mereka.

