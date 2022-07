Baru Rilis! Berikut Lirik Lagu ITZY - SNEAKERS, Comeback Album 'CHECKMATE' Grup JYP Entertainment



Lirik lagu ITZY - [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Lirik Lagu Itzy yang bertajuk Sneakers ini masuk kedalam mini album 'Checkmate' yang mendapatkan 700 ribu pre-order.

Lagu ini merupakan Comeback mereka setelah terakhir kali mengeluarkan sebuah mini album bertajuk Guess Who pada 30 April 2021 dengan single utama In the Morning.

SNEAKERS ini sendiri masuk ke dalam album CHECKMATE dengan total tujuh lagu, diantaranya adalah RAC3R, WHAT I WANT, FREE FALL, 365, DOMINO, dan SNEAKERS (Englis ver.).

(BACA JUGA:Gara-gara Ini, Jimin BTS Dituduh Beli Followers Instagram dan Spotify)

Saat ini musik video yang telah diunggah melalui laman YouTube JYP Entertainment ini telah mendapatkan penonton mencapai 3,8 juta.

Berikut ini lirik lagu SNEAKERS dipopulerkan oleh ITZY yang masuk ke dalam album CHECKMATE.

(BACA JUGA:Profil Han Ji Hyo Pemeran Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me, Beserta Fakta hingga Riwayat Hidup)

Yeah, yeah

Let's go, like what

Jayuroun gibun, I like that

Gomin ttawin already done, done (Done, done)

Saegangyeong kkigo boneun ge joeji

That's not my fault, woah

Told ya I don't care at all

Nae meotdaero gal geoya (Oh)

Pillyo eopseo, order

Don't need no guidance, I'm makin' my way

(BACA JUGA:Profil Kim Doyoung NCT Pemeran Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me, Berikut Fakta dan Riwayat Hidupnya)

I'm on my way up (Top, top)

Run to the top (Ah, ooh)

Nan eonjedeun straight up

Wollae duryeoun ge eopseo nan

(BACA JUGA:Viral TikToker Cosplay Jadi V BTS, Mana yang ARMY pilih? )

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae (I)

(BACA JUGA:5 Produk yang Pernah Kolaborasi dengan BTS, Salah Satunya Pernah Trending di Indonesia)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

(BACA JUGA:Wow! Album Girls Milik Aespa Raih Rekor Penjualan Tertinggi)

Gidarideon sungan, stand up, stand up

Ppalli ttwineun simjang, don't stop, don't stop

Get loose, bultaewo, jigeum my youth

Jigeum my youth, yeah

The party ain't started

Sijakdo an haesseo nan (Oh)

Yojeum kkochin mari hana itji

My best is yet to come

(BACA JUGA:Jack in The Box J-Hope Hadir di Permainan BTS Island: In the SEOM, Tertarik Beli?)

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo (Oh)

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae (I)

(BACA JUGA:Kabar Buruk untuk STAY! Hyunjin Stray Kids Alami Cedera Ringan dan Urung Tampil di Sisa Tur)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on (That's right)

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go (Get set, go)

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

(BACA JUGA:Kisah Cinta Bak Drama Korea, Ternyata Begini Cerita Pertemuan Orang Tua Jungkook BTS)

Jayuropge ttwigo sipeo dareun saram

Siseondeul, don't care now (Hey, hey)

Eodikkaji gage doelji moreujiman

Ildaneun start right now

Yeah, alright (Alright)

Meomchuji ma to the top (Yeah)

Don't worry about it

'Cause you know I put my sneakers on

(BACA JUGA:Army Harus Tahu! Ini 5 Hal yang Disalahpahami Tentang Jungkook BTS)

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo (I live my life)

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero (Ooh-ooh)

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae

You better put your sneakers on

(BACA JUGA:Jarang Diketahui! Ini Fakta Menarik 6 Personel Le Sserafim)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on (That's right)

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go (Get set, go)

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

(BACA JUGA:Ini 3 Proyek Besar Kolaborasi BTS dengan Disney+ Hotstar)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on (Put 'em on now)

Hana, dul, ready, get set, go (Oh, yeah)

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

(BACA JUGA:Video Musik Charlie Puth feat. Jungkook BTS Tembus 100 Juta Viewers, Ini Teori Fans tentang Hubungan Keduanya)

Jayuropge ttwigo sipeo dareun saram

Siseondeul, don't care now (Hey, hey)

Eodikkaji gage doelji moreujiman

Ildaneun start right now

Yeah, alright (Alright)

Meomchuji ma to the top (Yeah)

Gachi georeo gabojago (Oh)

(Put 'em up, put 'em up) Yeah, yeah

JI