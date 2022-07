Kata Tarot Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini 17 dan 18 Juli 2022



ramalan [email protected] rawpixel.com-freepik.com

JURNALIS INDONESIA – Ramalan Astrologi Zodiak memang menarik untuk dibaca. Apalagi berbicara mengenai prediksi.

Berikut akan membahas ramalan zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus dan Gemini 17 dan 18 Juli 2022 berdasar kartu Tarot.

Selama bertahun-tahun, tarot telah menjadi seni intuitif yang sebagian memercayai dapat membantu untuk mempersiapkan yang terbaik dan yang terburuk.

Kartu tarot menyimpan banyak simbolisme tetapi kamu mungkin tidak tahu bahwa itu juga sangat terkait dengan astrologi.

(BACA JUGA:J-Hope BTS Rilis Album Terbaru Berjudul In The Box! Begini Tanggapan RM, Jungkook, dan Suga)

Meski begitu ramalan zodiak ini merupakan hanya sebuah prediksi dan belum tentu benar-benar terjadi dalam hidup.

Tak ada salahnya membaca untuk mengambil langkah pencegahan, motivasi untuk hari ini dan besok.

Mari kita semua memprioritaskan ambisi kita dalam waktu ini dan melihat seberapa jauh kita bisa mendorongnya. Apa kata kartu tarot mengenai zodiak untuk besok dan lusa?

Simak selengkapnya di bawah ini.

(BACA JUGA:Profil Kim Doyoung NCT Pemeran Film Drama Dear X Who Doesn't Love Me, Berikut Fakta dan Riwayat Hidupnya)

Capricorn

Kartu: Five of Wnads

Kamu beruntung kali ini dan tidak kehilangan apa yang kamu inginkan. Ada banyak yang dipertaruhkan tetapi beberapa jenis keberuntungan dan pertemuan dengan takdir membantumu menghindari malapetaka. Sebaliknya, kamu bisa memulai dari awal lagi tanpa henti!

Ketidaksepakatan sulit untuk kamu tangani karena mereka menyerap waktu dan energi berharga yang dapat kamu manfaatkan dengan lebih baik. Namun, kamu bisa melangkah lebih jauh, lebih cepat dengan tim, dan kekuatan kelompok itu perlu diperoleh.

Kepercayaan adalah aset yang diperoleh dengan susah payah. Dengan Five of Wands, kamu bisa melewati perselisihan ini. Dengarkan, kompromi, dan temukan kesamaan. Kamu bisa berdiri bersama.

(BACA JUGA:12 Tanaman Hias yang Mewakili Setiap Zodiak Menurut Ahli Feng Shui, Cancer Cocok dengan Jade Plant!)

Aquarius

Kartu: King of Cups

Bersandarlah pada orang-orang dalam hidupmu yang kamu kenal bijaksana, berpengalaman, dan siap memberikan nasihat. The King of Cups seperti mentor kehidupan yang luar biasa, dan mencari masukan seperti itu minggu ini.

Kamu ditunjuk untuk melontarkan ide, mendiskusikan topik sulit, dan mendapatkan umpan balik. Kamu begitu cerdas dan menarik sehingga orang ingin berbicara denganmu dan mendengar wawasanmu. Temukan orang-orang baik dan dapatkan masukan mereka minggu ini.

Sesuatu yang indah akan terjadi padamu, Aquarius. Benih yang kamu tanam akan tumbuh dan berkembang menjadi peluang baru yang luar biasa. Alasan mengapa kamu yang mendapatkannya adalah karena dirimu adalah orang yang mewujudkannya.

(BACA JUGA:Gara-gara Ini, Jimin BTS Dituduh Beli Followers Instagram dan Spotify)

Pisces

Kartu: Two of Swords

The Two of Swords menunjukkan keputusan yang terlambat yang membutuhkan waktu dan perhatianmu. Semakin lama kamu menunda membuat pilihan ini, semakin lengket dan rumit jadinya.

Segera buat agenda untuk membuat rencana dan menata solusi. Kamu dapat menangani apa pun yang ada di depan.

Seseorang mungkin bertindak sedikit sombong terhadapmu hari ini, dan bisa jadi mereka berpikir bahwa mereka seolah tahu segalanya. Jangan terbawa suasana. Sebaliknya, tahan dirimu tanpa membiarkan seseorang mengendalikanmu dengan tindakan mereka.

(BACA JUGA:Jangan Asal, Pilih Warna Pintu Keberuntungan Anda Berdasar Feng Shui di Sini)

Aries

Kartu: Eight of Cups

Bukan apa yang kamu miliki yang penting, Aries, tetapi bagaimana dirimu menggunakannya untuk orang lain. Kamu dapat memberi sedikit saja, tetapi jika kamu baik hati, murah hati, dan hangat terhadap mereka yang membutuhkan, pengaruhmu terhadap dunia akan sangat besar!

Kamu menghabiskan banyak energi untuk mencoba menyembunyikan kekurangan, kegagalan, atau kemunduran yang membuatmu malu. Aries, jangan khawatir. Bukan rahasia lagi apa yang telah terjadi, jadi dirimu membuang-buang kekuatan untuk menutupi kebenaran. Delapan Piala meyakinkanmu bahwa kamu lebih baik menyudahi kerugianmu dan melanjutkan.

Peluang yang lebih baik menantimu pada minggu ini. Lihatlah ke depan, bukan ke belakang. Yang terbaik belum datang.

(BACA JUGA:8 Buah yang Baik untuk Dikonsumsi Diet Gula dan Penderita Diabetes)

Taurus

Kartu: Chariot

Hari ini pelajaran yang sulit didapat, Taurus. Kamu menemukan bahwa dirimu tidak memegang kendali. Dalam hatimu, kamu sudah mengetahui kebenaran ini, tetapi sebagian darimu berharap bahwa kamu dapat menangani keadaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

Dunia terasa kacau balau hari ini, dan tidak apa-apa. kamu masih bisa menjadi Raja di kastilmu sendiri, tetapi mungkin belum sesuai keinginanmu.

Kamu sedang bergerak, Taurus. Kereta membawa energi tujuan ke arahmu, dan kamu merasa ingin mengambil kendali dan mengubah nasib kamu. Bagus! dirimu mungkin mulai mempertimbangkan untuk beralih pekerjaan, peran, atau bahkan karier. Kamu mungkin mempertimbangkan kembali rumah dan lokasimu, dan bertanya-tanya peluang apa yang bisa menunggu di tempat baru. Kamu mungkin memutuskan ingin meningkatkan kesejahteraan atau kesehatanmu dan mencari cara untuk melakukan hal itu. Ini adalah minggu penetapan tujuan.

(BACA JUGA:Lakukan 7 Gerakan Romantis Ini Setiap Hari, Dijamin Suami Semakin Cinta Kepadamu)

Gemini

Kartu: The Magician

The Magician mewakili tanda kamu, Gemini, jadi ini akan menjadi minggumu! Apa pun proyek kreatif atau kewirausahaan yang ingin Anda luncurkan, sekaranglah waktunya.

Kamu bersemangat dalam hal kekuatan dan kemampuanmu. Kamu siap untuk menghasilkan sesuatu yang inventif dan inovatif. Tulis cerita, daftar kelas, kirim lamaran, apa pun yang kamu inginkan.

(BACA JUGA:Ternyata Kiwi Bisa Jadi Cerahkan Kulit Wajah, Simak 5 Tips Penggunaannya di Sini)

Saran tambahan, pastikan kamu tidak menghakimi seseorang dan tidak mengenali hal yang sama dalam dirimu.

JI