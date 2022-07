Biar Gak Ada yang Kepo! Ini Cara Sembunyikan Daftar Teman Facebook di PC dan Handphone



Ilustrasi Facebook-pixabay-pexels

JURNALIS INDONESIA - Cara mudah untuk menyembunyikan Daftar Teman pada Aplikasi Media Sosial Facebook di PC dan ponsel, supaya orang lain tidak mengetahui Daftar Teman anda.

Facebook merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sering digunakan oleh sebagian besar orang, bahkan sebagian besar orang bisa memiliki dua atau tiga akun Facebook.

Setiap orang menggunakan Facebook dengan berbagai macam tujuan, seperti mencari informasi, mengunggah foto atau video, bahkan menjajakan produk.

Didalam media sosial Facebook biasanya terdapat daftar teman yang bisa dilihat baik oleh orang lain maupun pengguna di bagian profil pengguna.

Tetapi bagi anda yang merasa tidak ingin diketahui siapa saja temannya, tenang saja karena saat ini Facebook menyediakan sebuah fitur yang dapat menyembunyikan daftar teman anda.

Dengan ini, maka anda tidak perlu khawatir jika orang lain stalker atau memata-matai profil, terutama bagian daftar teman anda.

Berikut cara untuk menyembunyikan teman dalam aplikasi media sosial Facebook di browser PC anda:

1. Langkah pertama buka dulu browser, kemudian ketik Facebook.

2. Kemudian klik Facebook tersebut dan masukkan akun Facebook anda.

3. Setelahnya klik bagian profil yang terletak pada bagian kanan atas.

4. Lalu klik bagian 'Settings & Privacy', terus ketuk 'Settings'.

5. Pada menu disebelah kiri nanti akan ada beberapa pilihan, plih untuk klik 'Privacy'.

6. Lalu tekan bagian 'Who can you see frends list?', terus edit siapa saja yang berhak melihat daftar teman anda.

7. Nantinya anda akan diberi beberapa pilihan untuk siapa saja yang berhak melihat daftar teman anda, seperti Public, Friends, Friends except..., Spesific Friends, Only me dan Custom.

Ada trik lain di PC yang juga tak kalah simpelnya dengan cara pertama untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat daftar teman anda, berikut triknya:

1. Pertama, buka Facebook terus langsung login kedalamnya.

2. Buka profil, terus klik 'See all friends' atau lihat semua.

3. Klik titik tiga yang terapat di bagian kanan layar, lalu klik 'Edit Privacy'.

4. Setelah itu, ketuk di bagian 'Friends List'.

5. Terakhir akan muncul beberapa opsi, seperti diatas, yakni Public, Friends, Friends except..., Spesific Friends, Only me, dan Custom.

Ini langkah-langkah untuk menyembunyikan daftar teman di handphone:

1. Tahap satu, buka aplikasi Facebook didalam smartphone anda.

2. Kemudian login dan ketuk simbol hamburger di bagian kanan layar.

3. Klik bagian Settings & privacy.

4. Lalu, ketuk Settings.

5. Kemudian ketuk bagian 'How people find and contact you'.

6. Langkah terakhir, anda juga akan diberi beberapa opsi sama seperti opsi yang terdapat di cara untuk PC yang dijelaskan tadi.

JI