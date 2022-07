BTS Mengubah Nama Konten Terbaru Mereka On & Off, Karena Hal ini



JURNALIS INDONESIA - Di tengah kegembiraan Army untuk konten baru Bts "On & Off", penggemar idol K-pop lainnya mengeluh tentang nama konten terbaru Bts ini.

Hal inilah yang menyebabkan HYBE memutuskan mengubah nama judul konten terbaru BTS tersebut.

Pada 13 Juli, boy grup global BTS merilis konten keanggotaannya untuk ARMY (sebutan penggemar BTS) melalui platform komunitas penggemarnya, Weverse.

Dalam postingan tersebut, nama konten awalnya yang diperkenalkan adalah "BTS ON & OFF", selain itu juga terdapat rilisan foto teaser yang menunjukkan gambar tujuh anggotanya.

Dalam postingan tersebut, para anggota tampak mengikuti tema "On and Off" saat mereka memamerkan dualitas mereka, mengenakan dua ekspresi, pakaian, atau gaya rambut yang berbeda.

Namun, pada tanggal 14 Juli, sehari setelah perilisan nama konten tersebut, tiba-tiba diubah namanya menjadi "Suite Life" BTS karena alasan yang tidak diketahui.

ARMY kemudian berpikir bahwa tidak perlu mengubah judul karena cocok dengan konsep, tetapi salah satu penggemar K-pop lainnya mengeluh tentang nama konten terbaru ini.

Dikutip dari media Top Star News , penggemar Onf, yang disebut Fuse, menyatakan ketidaksenangan mereka setelah dirilisnya tema konten keanggotaan BTS "ON & OFF.

ONF ini adalah idol grup K-pop yang berada dibawah manajemen WM Entertainment pada tahun 2017. Nama grup mereka adalah kependekan dari "On N' Off" yang berasal dari "On and Off."

Sejak debut, mereka sudah menggunakan konsep ini, bahkan merilis album dengan judul, "On/Off."

ONF ini sendiri telah merilis mini album keenam mereka berjudul Goosebumps pada bulan Desember tahun lalu dan menampilkan aktivitas terakhir mereka sebelum bergabung dengan wajib militer.

Saat permasalahan ini terus memanas di masing-masing pengemar, BTS merevisi nama konten mereka menjadi "BTS SUITE LIFE" untuk mendinginkan suasana.

