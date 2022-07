Kim Taehyung atau V BTS Disebut Artis Korea Pertama yang Torehkan Prestasi Ini



Tangkapan layar V BTS-thv-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Salah satu member Bts, Kim Taehyung atau lebih dikenal dengan sebutan Bts" >V Bts torehkan rekor yang sangat menakjubkan.

Dilansir dari Allkpop pada Sabtu (16/7), pria dengan usia 26 tahun tersebut kini mencatat 500 juta akumulasi streaming pada platform layanan musik Spotify.

Taehyung menorehkan rekor ini dengan 3 original soundtrack (OST) di antaranya Christmas Tree, Sweet Night dan It's Definitely you.

Berikut rincian akumulasi streaming pada 3 OST tersebut:

1. Christmas Tree mencatat 138.724.495 putaran

2. Sweet Night mencatat 238.676.401 putaran

3. It's Definitely you mencatat 104.076.024 putaran

Hal tersebut membuat artis asuhan Hybe Labels ini menjadi solois Korea pertama yang memiliki 3 OST melampaui 100 juta streaming di spotify.

Ternyata pada pekan ini tak hanya V BTS yang mengukir prestasi, melainkan juga terdapat J-hope yang pada Rabu (13/7) mengejutkan dunia industri k-pop musik.

Dilansir dari Allkpop pada, pria dengan usia 28 tahun tersebut menorehkan tempat #1 dalam Billboard's Rock/Alternative Charts.

Hal tersebut membuat sejarah baru sebagai solois Korea pertama yang torehkan prestasi gemilang ini.

Pada minggu ini, More berada di urutan 82 dalam Chart 'Hot 100, Hal ini menandakan bahwa J-Hope sudah dua kali masuk dalam posisi tersebut dengan single lagunya berjudul Chicken Noodle Soup pada tahun 2019 silam.

Sementara pada Sabtu (9/7), More juga tercatat berhasil menempati peringkat pertama pada 'Top Songs Debut Global' meski perilisannya masih tergolong sangat baru.

Karya lagu solo dari rapper BTS tersebut dirilis pada Jumat (1/7) kemarin pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, lagu tersebut sudah tercatat 38 juta kali tontonan pada kanal YouTube HYBE LABELS.

MORE merupakan lagu hip-hop oldschool yang menggambarkan harapan J-Hope untuk menunjukkan berbagai sisi dirinya kepada dunia.

Segala sesuatu yang terjadi di dalam diri J-Hope termasuk hasrat dan ambisi yang membara serta api semangat masuk dalam lagu tersebut.

Lagu yang berdurasi 3 menit 27 detik tersebut membuat para Seokie sangat bangga dengan torehan prestasinya.

Semenjak bergabung dengan BTS pada Juni 2015, J-Hope turut mencatatkan namanya ke dalam berbagai penghargaan dan prestasi yang mengagumkan.