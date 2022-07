Toreh Banyak Prestasi Melalui Debut Solo, Berikut Lirik Lagu J-Hope - Arson



J-Hope dalam lagu Arson-HYBE LABELS-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Lirik Lagu J-hope bertajuk Arson yang masuk dalam album solo terbarunya yaitu Jack In The Box baru saja rilis pada 15 Juli.

Sebelumnya pria kelahiran 18 Februari 1994 tersebut telah mengeluarkan lagu pertama yang membuka album solonya dengan tajuk More.

Tembang kedua milik salah satu anggota Bts tersebut kini telah mencapai berbagai prestasi karena dapat bertengger ke dalam tangga lagu Itunes.

Lagu yang baru saja keluar pada Jumat (15/7) melalui laman YouTube HYBE LABELS kini telah mendapatkan sebanyak 11 juta penonton.

Berikut lirik lagu J-Hope bertajuk Arson, tembang kedua yang masuk ke dalam album solo salah satu anggota BTS tersebut, yaitu Jack In The Box.

Let’s burn, burn, burn, burn

Burn, burn, burn, burn

(No)

It's done, done, done, done

Done, done, done, done

(Arson)

Let's burn

Nae yeoljeonge, burn

Nae yeomwone, burn

Nae sal sogeul, burn

Every day I ran

Meomchul su eopdeon

Geuttae geu sijeol

I burned it all

And I wanted it all

Myeongyeneun, first

Don? Of course

Ingikkajido

Nae seuseuroga gwayeori doel subakke eopdeon

Mwotdo moreun musikan nae yamangui wondongnyeok

When I sweat

Gireum syawohae

Bureul jipil su itge

On my feet, on my legs

Deo tteugeopge, run my way

Daraoreuneun seongjeok

Tto ingineun jeongjeom

Biryehaneun, born hater

Maebeon ullineun gyeongjeok

Imajeo joa

'Cause with my fans

With my label

With my fellas

Gachi hamkke taoreugie

All day

Hamnijeogin gongbeom

Banghwabeom was fun

Museoul geon eopseo

Han chi ap fuck off

If anyone asks me

"Right, naega baro bureul jipyeotji"

Ijen naege mureo, choose what?

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji

(Arson)

It's done

Naui kkumdo, done

Keun seonggwado, done

Nae hal mokdo, done

Deo isangeun, none

Gwayubulgeubiya

Baksu chil ttae

Tteonaneun ge got, meot

Naega bureul kyeotdeon geon

Nareul wihamieosseo

Sesangi taoreul jul

Nuga aratgesseo

Jamsi sikil ttaejjeum boni nae heunjeokdeuri boyeo

Kkeugien neomu keunbul, simhan banghwayeotdan geol

Oh, shit

Tteugeowo andwae

Goerowo jam kkae

Nae imyeongwa, contact

Museoun sangtae

Nobody can't, nobody stop, shit

Geu bureul kkeugien

Ojik namani ganeunghae

Hondonui, fireman

Oh jinapaedo jaecheoreom eodumui giril georago

Tell, myself

Han chi ap keun gwanmun, pillyohan naui su

Doreul deonjil pando bikkyeoganeun han su

If anyone asks me

(Let's burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn)

"Right, naega baro bureul jipyeotji"

Ijen naege mureo, choose what

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji

If anyone asks me

(It's done, done, done, done, done, done, done, done)

"Right, naega baro bureul jipyeotji"

Ijen naege mureo, choose what

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji

Arson

JI