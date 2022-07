Baru Mendarat! J-Hope BTS Rilis Lagu Arson, Berikut Lirik dan Video Klipnya



JURNALIS INDONESIA - Baru mendarat! J-hope dari boy group K-pop Bts rilis lagu bertajuk Arson, berikut lirik dan video klipnya.

Army pasti sudah tidak sabar dengan kehadiran album terbaru J-Hope bertajuk ‘Jack In The Box’.

Album debut solo dari Seokie ini sudah mendarat sejak Jumat (15/7) lalu pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB dan bisa ARMY dengarkan di platform musik seperti Spotify atau Joox dan lainnya.

Video klip dari ‘Arson’ sendiri diunggah pada kanal YouTube resmi HYBE Music pada hari dan jam yang sama dan sudah ditonton sebanyak 11 juta kali.

Yuk, mari intip liriknya di bawah ini!

Arson - J-Hope

(Arson)

Let's burn, burn, burn, burn

Burn, burn, burn, burn (No)

It's done, done, done, done

Done, done, done, done

(Arson)

Let's burn

Nae yeoljeonge, burn

Nae yeomwone, burn

Nae sal sogeul, burn

Everyday I ran

Meomchul su eopdeon

Geuttae geu sijeol

I burned it all

And I wanted it all

Myeongyeneun, first (First)

Don? Of course (Get it up)

Ingikkajido (Woo)

Nae seuseuroga gwayeori doel subakke eopdeon

Mwotdo moreun musikan nae yamangui wondongnyeok

When I sweat, ooh

Gireum syawohae (Hey)

Bureul jipil su itge (Oh)

On my feet, on my legs (Oh)

Deo tteugeopge, run my way (Oh)

Daraoreuneun seongjeok

Tto ingineun jeongjeom (Ayy)

Biryehaneun, born hater (Ayy)

Maebeon ullineun gyeongjeok (Woo)

Imajeo joa (Woo)

'Cause with my fans

With my label, with my fellas

Gachi hamkke taoreugie, all day

Hamnijeogin gongbeom

Banghwabeom was fun (Heeh)

Museoul geon eopseo

Han chi ap fuck off (Fuck off, fuck off)

If anyone asks me (Ask me)

"Right, naega baro bureul jipyeotji"

Ijen naege mureo, choose what?

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji, yah, yah, yah, yah

(Arson)

It's done

Naui kkumdo, done

Keun seonggwado, done

Nae hal mokdo, done

Deo isangeun, none

Gwayubulgeubiya

Baksu chil ttae

Tteonaneun ge got, meot

Naega bureul kyeotdeon geon

Nareul wihamieosseo

Sesangi taoreul jul

Nuga aratgesseo

Jamsi sikil ttaejjeum boni nae heunjeokdeuri boyeo

Kkeugien neomu keunbul, simhan banghwayeotdan geol

Oh, shit

Tteugeowo andwae

Goerowo jam kkae

Nae imyeongwa, contact

Museoun sangtae

Nobody can't, nobody stop, shit

Geu bureul kkeugien

Ojik namani ganeunghae (Yeah)

Hondonui, fireman (Shit)

Oh, jinapaedo jaecheoreom eodumui giril georago

Tell myself

Han chi ap keun gwanmun, pillyohan naui su

Doreul deonjil pando bikkyeoganeun han su

If anyone asks me (Ask me)

(Let's burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn)

"Right, naega baro bureul jipyeotji"

Ijen naege mureo, choose what

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji, yah, yah, yah

If anyone asks me (Ask me)

(It's done, done, done, done, done, done, done, done)

"Right, naega baro bureul jipyeotji" (Jipyeotji)

Ijen naege mureo, choose what

Geu bureul kkeulji

Deo taoreulji

(Arson)

Arson

Tonton video klipnya di bawah ini!

