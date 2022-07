Daebak Seokie! Album Jack in The Box J-Hope BTS Ungguli Chart iTunes Dunia



J-Hope dalam lagu Arson-HYBE LABELS-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Album 'Jack In The Box' J-hope Bts ungguli chart Itunes dunia, daebak Seokie!

Album debut solo dari J-Hope ini telah rilis pada Jumat (15/7) berbarengan dengan video klip salah satu lagu dari album yang sama yang berjudul ‘Arson’

Lagu ‘Arson’ sendiri berhasil bertengger di posisi pertama di chart iTunes Top Songs di 62 negara berbeda, seperti yang sudah diwartakan oleh Soompi.

Sementara album ‘Jack in The Box’ berhasil bercokol di posisi pertama di chart iTunes Top Albums di 49 negara berbeda.

Sebelumnya, single pra-rilis berjudul 'More' yang dirilis pada 1 Juli lalu dari album 'Jack In The Box' oleh J-Hope, berhasil menempati peringkat 82 di chart Billboard Hot 100.

Single pra-rilis yang digarap oleh Seokie ini juga berhasil menduduki peringkat satu pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 2 di chart Penjualan Lagu Digital Billboard, peringkat 12 di chart Billboard Global Excl. US, dan peringkat 15 di chart Billboard Global 200 minggu ini.

Lagu ‘More’ bahkan mampu bertahan di puncak tangga lahu iTunes Top Songs selama lebih dari dua minggu lamanya di berbagai negara.

Ketika rilis, lagu ‘More’ menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 84 negara.

Selain rilis album debut solo, dalam waktu yang terbatas mulai dari tanggal 14 Juli hingga 9 Agustus mendatang, ARMY bisa mendapatkan pakaian baru untuk karakter J-Hope dalam permainan BTS Island: In the SEOM.

Nantinya, pakaian terbaru itu terinspirasi dari salah satu pakaian yang dipakai J-Hope sungguhan dari video klip bertajuk ‘MORE’.

Selain pakaian, ‘Jack in The Box Stage’ juga akan hadir dalam permainan tersebut.

‘Jack in The Box Stage’ merupakan adds-on dari permainan yang bisa digunakan untuk karakter dalam permainan untuk menari, sama seperti ‘ARMY Bomb Stage’.

Jika Anda, ARMY yang tertarik untuk membeli MORE Pack dari J-Hope untuk permainan BTS Island: In The SEOM harganya dibanderol 39.99 dolar AS atau setara dengan Rp 602.709.

Meskipun harganya selangit untuk sebuah permainan ponsel, Anda dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang J-Hope dalam permainan ponsel ini.

Apakah ARMY sudah menonton video klip lagu ‘Arson’ dari J-Hope BTS? Yuk, tonton videonya di bawah ini!

