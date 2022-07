5 Fakta Film Serial Resident Evil Netfilx, Nomor 4 Alasan Pengubahan Judul Aslinya



Tangkapan layar poster film Resident Evil-residentevilnetflix-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 Fakta Film serial Resident Evil Netflix, nomor 4 alsana pengubahan nama asli judul sinema yang wajib kalian ketahui sebelum menonton.

Rumah produksi Constantin Films bersama Moonighting Films menghadirkan serial zombie teranyarnya bertajuk Resident Evil resmi tayang perdana pada Kamis, (14/7)

Didistribusikan oleh perusahaan streaming video online Netflix, serial ini di bawah sutradara oleh Andrew Dabb hasil alih wahana dari gim Capcom dengan nama yang sama.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Resident Evil Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Dilepas sebanyak 8 episode yang memiliki panjang durasi rerata 60 menit dengan ragam tema antara lain; Welcome to New Raccoon City, The Devil You Know, The Light, The Turn, Home Movies, Someone's Little Girl, Parasite dan Revelations.

Sebelumnya penggarapan serial Resident Evil sempat mandek diakibatkan pandemi Covid-19 selama enam bulan berlangsung dari Februari hingga Juli 2021.

Adapun bintang yang turut meramaikan serial aksi horor tersebut antara lain Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph dan Paola Núñez.

Simak 5 fakta Resident Evil dilansir melalui laman Crakced pada Senin, (11/7) yang dapat kalian ketahui di bawah ini.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Horor yang Tak Kalah Seram Dibanding Incantation, Nomor 3 Jangan Ditonton Sendirian!)

1. Resident Evil Seial Netflix Terinspirasi dari Alice In The Wonderland

Penulis sekaligus sutradara Paul Ws Anderson melihat film keluarga Alice In The Wonderland dan mengambil inspirasi dari sinema tersebut.

“Saya tersadar bahwa ide dasar 'gadis bergaun yang masuk ke lubang bawah tanah dan bertemu hal-hal unik' adalah persis seperti Alice in Wonderland dan Resident Evil.” Ini masuk akal, dan menjelaskan mengapa dia memilih untuk memanggil 'Sarang Ratu'

2. George A. Romero Awalnya Ditunjuk sebagai Penulis/Sutradara

(BACA JUGA:3 Fakta Film Horor Incantation yang Wajib Kalian Ketahui, Bikin Nyali Makin Ciut!)

Pihak produser awalnya mempekerjakan Romero, yang ditunjuk sebagai penulis naskah untuk film Resident Evil pertama karena ia terkenal lewat karya-karya suksesnya seperti Night of the Living Dead series, zombie apocalypse, Dawn of The Dead dan masih banyak lagi.

3. Hollywood Studios Tidak Berpikir Mereka Akan Sukses Dengan Pemeran Utama Wanita

Menurut sutradara Paul WS Anderson, memiliki pemeran utama wanita di Hollywood pada saat itu tidaklah 'modis', dan pihak studio melihat hal tersebut sebagai risiko besar , tetapi penonton tampaknya langsung menyukai Alice karya Milla Jovovich.

4. Judul Film Pertama Harus Diubah Karena Tragedi A.S 9/11

Film zombie tersebut awalnya berjudul Resident Evil: Ground Zero, dan akan dirilis pada Oktober 2001. Tapi kemudian, seperti yang kalian ketahui, tragedi nahas itu terjadi. Dua hari terakhir ketika serangan datang, serentak syuting serta rilis film ditunda untuk sementara.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Horror Incantation Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

5. Paul WS Anderson Tidak Ingin Semata-mata untuk Menyenangkan Penggemar Game

Sutradara menjelaskan mengapa dia membuat perubahan besar dari alih wahana gim ke film: "Ketika Anda membuat film dari video game, Anda harus menyenangkan dua tipikal penonton. Ada penggemar hardcore, yang tahu segalanya tentang video game dan tentang dunia dan kemudian ada penonton yang lebih umum, yang Anda juga perlu datang dan melihat filmnya.

Saya pikir kadang-kadang mereka merasa sedikit dikecualikan karena mereka berkata, "Oh, ini bukan untuk saya." Milla benar-benar menjadi karakter untuk penonton itu. Pada dasarnya kami mengatakan kepada penonton, " Tidak apa-apa jika Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia Resident Evil,' karena karakter sentralnya adalah karakter yang sama sekali baru.

(BACA JUGA:Spoiler! Bocoran Karakter yang Meninggal Dalam Film Stranger Things 4 Season 2, Simak Penjelasannya di Sini)

JI