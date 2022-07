Fantastis! Berikut Jumlah Penghasilan Para Idol BTS Lewat Instagram



Grup boyband BTS--

JURNALIS INDONESIA - Ini jumlah Penghasilan para personil BTS dari akun media sosial Instagram mereka masing-masing.

Beberapa personil idol grup K-Pop pasti memiliki akun media sosial pribadi masing-masing, terutama Instagram yang tentunya memiliki jutaan pengikut.

Instagram sendiri menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh beberapa orang, terutama para fandom personil sebuah grup boyband untuk melihat aktivitas idolanya.

(BACA JUGA:Top Songs di 62 Negara yang Berbeda! Ini Lirik Lagu J-Hope - Arson)

Setiap foto, video, atau story yang diposting oleh sang idol tentu menarik perhatian bagi para fandomnya, serta tentunya menghasilkan uang dari postingan mereka.

Seperti para personil BTS ini yang sudah memulai debut mereka di media sosial Instagram sejak beberapa bulan yang lalu dan tentunya memiliki jutaan pengikut, terutama dari para ARMY.

Dengan jutaan pengikut tersebut, bahkan dalam jumlah like pada postingannya tentu para idol BTS mendapatkan uang dari sponsor Instagram tersebut.

(BACA JUGA:Ternyata Lisa BLACK PINK Berlatih Menari Sejak Umur Sekian, Simak Selengkapnya)

Lalu berapakah jumlah uang yang didapat para personil BTS dalam akun media sosial Instagram mereka masing-masing?

Berikut jumlah penghasilan yang didapat oleh para personil BTS melalui media sosialnya:

1. Kim Taehyung (V BTS)

(BACA JUGA:5 Fakta Film Serial Resident Evil Netfilx, Nomor 4 Alasan Pengubahan Judul Aslinya)

V BTS menjadi personil grup boyband BTS yang paling banyak pengikut di Instagram yakni dengan jumlah followers sebanyak 46,9 juta dengan jumlah rata-rata like per posting sebanyak 13,5 juta.

Dengan jumlah yang cukup banyak tersebut, tingkat keterlibatan V di Intsagram sebesar 29 persen dengan jumlah penghasilan antara 68 ribu Dollar AS hingga 810 ribu Dollar AS pada setiap postingan (sekitar 89 juta Won Korea hingga 1,08 miliar Won Korea).

2. Jimin

(BACA JUGA:Arti Kode Angka di Papan Petunjuk Jalan Tol yang Perlu Anda Ketahui)

Salah satu personil BTS ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 39,1 juta pengikut dengan mendapatkan rata-rata 12,6 like di setiap postingannya.

Namun tingkat keterlibatannya tinggi diantara semua personil BTS lainnya yakni sebesar 32,55 persen, beserta penghasilan 63 ribu Dollar AS hingga 756 ribu Dollar AS (sekitar 83 juta Won Korea sampai 997 juta Won Korea).

3. Suga

(BACA JUGA:TV Sedang Gangguan? Coba Gunakan Trik Ini Untuk Mengatasinya)

Akun Instagram Suga memiliki 36,8 juta pengikut dengan jumlah rata-rata per pos 10,7 juta suka, dengan 54 ribu Dollar AS sampai 645 ribu Dollar AS (atau sekitar 71 juta Won Korea hingga 850 juta Won Korea).

4. Jin

Dengan jumlah 37,6 juta pengikut dengan keterlibatan 27,2 persen, dengan jumlah like per posting rata-rata 10,2 juta beserta dengan penghasilan mulai dari 51 ribu Dollar AS hingga 614 ribu Dollar AS (sekitar 67 juta Won Korea sampai 809 Won Korea).

(BACA JUGA:Sering Dikira Empty, Ini Makna Sebenarnya Tanda Huruf E di Panel Indikator Bensin Kendaraan)

5. J-hope

Memiliki 37,6 juta folllowers dengan tingkat keterlibatan 20 persen, dengan jumlah like setiap postingannya rata-rata mencapai 7,5 like.

Untuk perolehan penghasilan antara 37 ribu Dollar AS sampai dengan 449 ribu Dollar AS, sekitar 49 juta Won Korea hingga 592 Won Korea.

(BACA JUGA:Review Ivanna Film Horor Terbaru Danur Universe Karya Sutradara Kimo Stamboel, Beneran Seram?)

6. Jungkook

Saat ini Jungkook memiliki 43,4 juta pengikut di Instagram, dengan keterlibatan sebesar 15,15 persen.

Jumlah rata-rata like per postingan dari Jungkook ini sendiri mulai dari 33 ribu Dollar AS hingga 395 ribu Dollar AS (46 juta Won Korea sampai 520 juta Won Korea).

(BACA JUGA:5 Cara Optimalisasi SEO Menurut Content Writer Berpengalaman)

7. Rm Bts

Mempunyai 36,2 juta yang memiliki penghasilan dari Instagram sebesar 16 ribu Dollar AS atau sekitaran 21 juta Won Korea.

JI