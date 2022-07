Sinopsis Bioskop Trans TV Film Hellboy (2019) Aksi Melawan Ratu Penyihir Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Hellboy (2019) pada hari ini Minggu, (17/7) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis Film superhero adpatasi komik Dark Horse Comis yang dapat kalian simak di bawah ini.

Disutradarai oleh Neil Marshall, Hellboy (2019) mengambil inspirasi dari buku komik Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, dan Hellboy at Meksiko.

Hellboy (2019) merupakan reboot sinematik untuk warlaha Hellboy dan tidak ada hubungannya dengan dua film sebelumnya yang disutradarai oleh Guillermo del Toro.

Proyek ini dimulai sebagai sekuel Hellboy II: The Golden Army (2008), dengan Andrew Cosby dan pengarang Hellboy Mike Mignola sebagai penulis naskahnya.

Adapun bintang kenamaan yang melakoni film tersebut antara lain David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim dan Thomas Haden Church.

Sementara itu, Hellboy dirilis pada 12 April 2019, dengan ulasan negatif dan tidak menguntungkan dibandingkan dengan film del Toro. Film ini menjadi box office dan meraup $55,1 juta di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi $50 juta.

Sinopsis Film Hellboy (2019)

Di Abad Kegelapan, Ratu Darah Vivienne Nimue yang jahat melepaskan wabah di Inggris sampai Raja Arthur menghentikannya dengan bantuan Ganeida. Arthur menggunakan Excalibur untuk memotong-motong Nimue, dan menyembunyikan jenazahnya di seluruh Inggris.

Di Tijuana, Meksiko saat ini penyelidik paranormal Hellboy dengan enggan membunuh agen BPRD yang hilang Esteban Ruiz, yang misinya membuatnya berubah menjadi vampir.

Setelah mendengar kata-kata sekarat Ruiz bahwa akhir akan datang, Hellboy dibawa kembali ke BPRD di Colorado. Dia ditugaskan oleh pemimpin BPRD Trevor Bruttenholm, ayah angkatnya untuk membantu Klub Osiris dalam memburu tiga raksasa.

Hellboy diberitahu oleh peramal klub Lady Hatton bahwa Bruttenholm dimaksudkan untuk membunuhnya ketika dia pertama kali datang ke dunia hasil dari Proyek Ragnarok Nazi.

\Sementara itu, peri seperti babi hutan Gruagach disarankan oleh penyihir Baba Yaga untuk mengambil potongan-potongan Nimue, sehingga dia dapat mengabulkan keinginannya untuk membalas dendam terhadap Hellboy.

Selama perburuan, Hellboy dikhianati dan hampir dibunuh oleh para pemburu sebelum mereka disergap oleh para raksasa. Hampir tidak sadar, Hellboy berhasil mengalahkan raksasa sebelum diselamatkan oleh seorang wanita muda.

Hellboy terbangun dihadapan wanita itu dan mengenalinya sebagai Alice Monaghan, seorang pahlawan super yang pernah dia selamatkan saat masih bayi. Mengirim tim SWAT untuk mengambil Hellboy, Bruttenholm menyampaikan bahwa jenazah Nimue telah diambil dan potongan terakhir ada di Osiris Club.

Akan kah Hellboy mampu mengalahkan Ratu penyihir jahat Vivienne atau malah ia gagal dalam misinya karena dikhianati? Usai mengetahui sinopsis film Hellboy (2019) di bioskop Trans Tv juga akan menayangkan film Act of Violance (2018) pada Minggu, (17/7) pukul 23.30 WIB.

