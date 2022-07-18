Ini Daftar 30 Personil Grup Girlband K-pop Terbaik Bulan Juli 2022, Coba Cek Mungkin Ada Idolmu
Grup girlband Oh My Girl--instagram/@wm_ohmygirl
JURNALIS INDONESIA - Berikut daftar 30 personil grup Girlband K-Pop Terbaik untuk bulan Juli 2022 ini menurut survey yang dilakukan oleh Korean Research Business Institute.
Para fandom sebuah girlband pasti menanti pengumuman tentang daftar baik personil ataupun grup girlband terbaik dalam setiap bulan.
Dilansir dari Soompi, lembaga Korean Research Business Institute melakukan survei untuk list personil grup girlband mulai dari Jumat (17/6) lalu hingga Minggu (17/7) ini.
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Data yang dikumpulkan tersebut berdasarkan beberapa hal, antara lain: liputan media, komunikasi, partisipasi konsumen dan indeks kesadaran masyarakat terhadap 579 idol grup girlband yang disurvey.
Peringkat pertama dari hasil survey ini diraih oleh Arin Oh My Girl dengan indeks skor sebesar 3.792.534, dengan kenaikan skor yang fantastis yakni sebesar 113,76 persen sejak bulan Juni lalu.
Sedangkan di peringkat kedua, Jennie Blackpink mempertahankan kedudukannya dengan indeks reputasi merek sebesar 3.575.730 yang menandai peningkatannya sejak bulan lalu sebesar 34,82 persen.
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Untuk peringkat ketiga ini diraih oleh Nayeon Twice dengan indeks reputasi merek sebesar 3.545.616, dengan kenaikan skor yang sangat signifikan yakni sebesar 128,33 persen sejak bulan Juni lalu.
Disusul oleh Mimi Oh My Girl di peringkat keempat dengan perolehan indeks reputasi merek sebesar 3.253.214, serta naik dengan nilai yang cukup besar sejak bulan Juni lalu, yakni 330,04 persen.
Posisi kelima diisi oleh Winter Aespa dengan indeks reputasi merek 2.898.046, dengan kenaikan skor sebesar 71,52 persen sejak bulan Juni lalu.
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Berikut list 30 idol grup girlband K-Pop terbaik untuk bulan Juli ini:
1. Arin, Oh My Girl
2. Jennie, BLACKPINK
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3. Nayeon, TWICE
4. Mimi, Oh My Girl
5. Winter, aespa
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6. Karina, aespa
7. Jisoo, BLACKPINK
8. Taeyeon, SNSD
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9. Joy, Red Velvet
10. Seohyun, SNSD
11. Rosé, BLACKPINK
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12. YoonA, SNSD
13. Giselle, aespa
14. Soyeon, LABOUM
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15. Chuu, LOONA
16. Mina, TWICE
17. Lisa, BLACKPINK
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18. Seulgi, Red Velvet
19. Ningning, aespa
20. Irene, Red Velvet
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21. Wendy, Red Velvet
22. Jihyo, TWICE
23. Solar, MAMAMOO
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24. YooA, Oh My Girl
25. Bona, WJSN
26. Dahyun, TWICE
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27. Hwasa, MAMAMOO
28. Yeri, Red Velvet
29. Hyeri, Girl's Day
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30. Kazuha, LE SSERAFIM
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