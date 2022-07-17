Sudah Turun! Update Harga Baru dan Second Iphone 13 Seris Edisi Bulan Juli 2022

Reporter: Zaldi |
Editor: Zaldi |
Minggu 17-07-2022,16:06 WIB

JURNALIS INDONESIA - Berikut daftar harga Iphone 13 seris lengkap dengan spesifikasinya edisi bulan Juli 2022.

Setelah tahun lalu produk ini resmi diluncurkan oleh Apple, Iphone 13 menjadi produk yang paling banyak diminati pada kalangan masyarakat.

Sebab pada ponsel ini sudah membawa desain kamera yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Kabar gembiranya, pada ponsel ciptaan negara Amerika ini sekarang mengalami penurunan harga.

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Lantas seperti apa harga yang diberikan? apakah masih bisa menguras isi dompet?

Tanpa berlama-lama kembali berikut daftar harga Iphone 13 seris lengkap dengan spesifikasinya.

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Spesifikasi Lengkap Apple Iphone 13 Mini

Tipe Layar : Super retina XDR OLED

Ukuran Layar : 5,4 inci

Resolusi Layar : 1080 x 2340 pixels

Sistem Operasi : iOS 15(dapat diupgrade ke iOS 16)

Chipset : Apple A15 Bionic (5 nm)

CPU : Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm)

GPU : Apple GPU (5-core graphics)

Memori Internar : RAM 4GB / ROM 128GB, 256GB dan 512GB

Slot microSD : Tidak ada

SIM Card : 5G

Kamera Belakang : 12MP dan 12MP

Kamera Depan : 12MP

Baterai : Non-removable Lithium Ion 2438 mAh ( Fast Charging 18W)

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Berikut untuk harga pasaran Iphone 13 Mini pada Marketplace

- Iphone 13 Mini (128GB) Ex Inter = Rp11.410.000

- Iphone 13 Mini (128GB) Ex Ibox = Rp12.300.000

- Iphone 13 Mini (128GB) New = Rp13.700.000

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- Iphone 13 Mini (256GB) Ex Inter = Rp13.400.000

- Iphone 13 Mini (256GB) Ex Ibox = Rp13.900.000

- Iphone 13 Mini (256GB) New = Rp14.500.000

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- Iphone 13 Mini (512GB) Ex Inter = Rp15.600.000

- Iphone 13 Mini (512GB) Ex Ibox = Rp16.800.000

- Iphone 13 Mini (512GB) New = Rp17.600.000

*Harga sewaktu-waktu bisa berubah dan perkiraan harga ini disajikan setelah mempertimbangkan harga di berbagai marketplace.

Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 13

Tipe Layar: Super Retina XDR OLED

Ukuran Layar: 6,1 inci

Resolusi Layar: 1170 x 2532 pixels

Sistem Operasi: iOS 15, upgradable to iOS 15.5

Chipset: Apple A15 Bionic (5 nm)

CPU: Hexa-core (2×32.3 GHz Vortex + 4×1.82 GHz)

GPU: Apple GPU (4-core graphics)

Memori Internal   RAM 4GB / ROM 128GB

                             RAM 4GB / ROM 256GB

                             RAM 4GB / ROM 512GB

Slot microSD        Tidak ada

Kamera Belakang 12MP, 12MP

Kamera Depan      12MP

Baterai                  Non-removable Lithium Ion 3340 mAh (23W)

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Kategori : Gaya hidup

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