Profil Kim Hee Sun Pemeran Film Drama Remarriage and Desires, Beserta Fakta dan Riwayat Hidupnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersaji Profil, Fakta dan Riwayat Hidup Kim Hee Sun pemeran film drama korea Remarriage And Desires.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix seperti tak ada habisnya menghibur pemirsa diseluruh dunia dengan merilis serial drama korea teranyarnya bertajuk Remarriage and Desires pada Jumat, (15/7).

Dibawah arahan sutradara oleh Kim Jeong-min yang turut membidani karya sinema terkenal seperti Secret Royal Inspector (2020) Bad Guys (2014), dan Serial ini merupakan sindiran sisi gelap pernikahan yang dikomersilkan pada masyarakta Korea Selatan.

Sementara itu perempuan kelahiran 25 Februari 1977 ini diketahui berperan sebagai Seo Hye Syung dan tampil memukau dalam drama Remarriage and Desires.

Simak sinopsis, fakta dan riwayat hidup Kim Hee Sun pemeran serial drama Remarriage and Desires di bawah ini.

Kim Hee Sun, memulai popularitasnya setelah memenangkan Kontes Kecantikan Wajah Adil tahun 1992 ketika dia masih seorang siswa sekolah menengah.

Berawal dari kontes itu, Hee Sun kemudian memulai karir modeling-nya di berbagai majalah remaja.

Satu tahun kemudian, pada tahun 1993, ia membuat iklan komersialnya untuk keripik kepiting Lotte Samkang, yang kemudian memberinya kesempatan untuk debut sebagai aktris untuk Guru Dinosaurus (1993).

Di tahun yang sama, aktris Pisces ini juga dipercaya menjadi pembawa acara SBS, Live TV Music 20.

Selama pertengahan hingga akhir 1990-an, Hee Sun mendapatkan popularitasnya di industri hiburan Korea, dibuktikan dengan penampilannya di beberapa drama, Men of the Bath House (1995), Propose (1997), Wedding Dress (1997), Mr. Q (1998), dan Tomato (1999).

Pada tahun 1998, ia berhasil memenangkan penghargaan untuk SBS Drama Awards 1998 yang membuatnya menjadi aktris termuda yang memenangkan Grand Prize (Daesang) pada usia 21 tahun.

Kemudian, Hee Sun memperluas karirnya di layar lebar dengan tampil di Ghost in Love (1999) dan Bichunmoo (2000).

Terobosan karirnya dimulai kembali pada tahun 2001 ketika ia mencoba peran yang berbeda dengan membintangi Wanee & Junah, yang kemudian diikuti dengan penampilannya di My Fair Lady (2003) dan Sad Love Story (2005).

Dua tahun kemudian, pada 2007, ia mulai hiatus hingga 2012 untuk fokus pada perannya sebagai ibu rumah tangga dan ibu.

Pada tahun 2012, ia kembali dengan membintangi serial drama berjudul Faith, yang disusul oleh Wonderful Days (2014) dan Angry Mom (2015).

Setelah itu, Hee Sun kemudian melanjutkan karir aktingnya dengan membintangi The Lady in Dignity (2017), Room No. 9 (2018), Alice (2020), dan terakhir Tomorrow (2022).

PROFIL

Nama Asli: Kim Hee Sun

Nama Panggung: Kim Hee Sun

Nama Panggilan: Hee Sun

Ulang Tahun: 25 Februari 1977

Tempat Lahir: Daegu, Korea Selatan

Zodiak: Pisces

Kebangsaan: Korea Selatan

Tinggi: 168 cm (5' 5″)

Berat: 45 kg (99,2 lbs)

Golongan Darah: O

Profesi: Aktris

Pendidikan: Universitas Chung Ang

Orangtua: Kim Hong Geun (ayah), Park Bok Soon (ibu)

Suami: Park Ju Young (Menikah 2007)

Anak: Park Yeon Ah

Instagram: @lovely.katie.k

FAKTA

- Hee Sun berada di bawah Hinge Entertainment.

- Dia dibesarkan di Daegu, Korea Selatan.

- Suaminya adalah seorang pengusaha.

- Di keluarganya, dia adalah anak perempuan satu-satunya.

- Nama fandomnya adalah Heeseon Fragrance.

- Dia pernah menerbitkan buku foto kolaborasi dengan Paulo Roversi.

- Hee Sun adalah inspirasi dari André Kim, seorang desainer top Korea.

- Dia pernah menciptakan banyak tren di Korea Selatan, seperti diet yo-yo dan menanam tomat di rumah.

Film dan Serial Drama

- Paper Flower (2019), sebagai aktris pendukung

- The Warring States (2010), sebagai Pang Fei

- The Myth (2005), sebagai Ok Soo

- A Man Who Went to Mars (2003), sebagai So Hie

- Wanee and Junah (2001), sebagai Wanee

- Flying Warriors (2000), sebagai Sullie

- Calla (1999), sebagai Ji Hee

- Ghost in Love (1998), sebagai Jin Chae Byul

- Repechage (1997), sebagai Eun Hae

- Bloody Fight for Revenge (1992), sebagai aktris pendukung

JI