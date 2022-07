5 Fakta Film Drama Remarriage and Desires, Nomor 3 Paduan dari 2 Sutradara Terbaik

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 Fakta Film Drama Korea Remarriage And Desires yang wajib kalian ketahui sebelum menonton dan simak di sini.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix seperti tak ada habisnya menghibur pemirsa diseluruh dunia dengan merilis serial drama korea teranyarnya bertajuk Remarriage and Desires pada Jumat, (15/7).

Dibawah arahan sutradara oleh Kim Jeong-min yang turut membidani karya sinema terkenal seperti Secret Royal Inspector (2020) Bad Guys (2014), dan Serial ini merupakan sindiran sisi gelap pernikahan yang dikomersilkan pada masyarakta Korea Selatan.

Adapun bintang kenamaan yang turut meramaikan drama korea tersebut yakni Kim Hee-sun, Lee Hyun-wook, Jung Yoo- Jin dan Park Hoon.

Dilepas sebanyak 8 episode di awal musimnya, serial ini memiliki panjang durasi rerata 60 menit. Namun, kira-kira apa 5 fakta film drama Korea Remarriage and Desires yang bisa kalian simak penjelasannya di bawah ini.

1. Kim Hee Sun sebagai Seo Hye Seung

Kim Hee Sun telah memiliki karir hampir tiga dekade di industri hiburan, muncul dalam berbagai film dan drama seperti Sunflower (1998), My Fair Lady (2003), Faith (2012) , The Lady in the Dignity (2018), dan banyak lainnya.

Kim Hee Sun akhirnya membuat keputusan untuk comeback dengan drama Remarriage & Desires setelah tampil di drama populer Alice pada tahun 2020.

Dia akan memerankan Seo Hye Seung dalam drama ini, seorang ibu rumah tangga kelas menengah dari distrik Gangnam yang kalah. semuanya dalam satu malam.

Dia bertemu Jin Yoo Hui di layanan perjodohan Rex, dan Jin Yoo Hui benar-benar mengubah hidupnya. Dia memasuki kompetisi di layanan perjodohan yang dimotivasi oleh keinginan besar untuk bertemu dengan orang kulit hitam.

2. Menyajikan sentimen pada kehidupan sosial masyarakat Korea Selatan

Buku Remarriage & Desires menceritakan kisah Rex, seorang mak comblang khusus yang melayani lingkungan kelas atas.

Dengan menikahi orang kaya, individu-individu yang aspiratif ini bercita-cita untuk meningkatkan kedudukan mereka. Orang-orang di Rex sebelumnya ingin menikahi seseorang dalam kategori tertinggi, yang merupakan 0,001 persen teratas dari populasi Korea Selatan, tingkat kulit hitam.

Remarriage & Desires ini akan mengekspos sifat asli dari sifat dan peradaban manusia. Film ini juga menggambarkan pandangan yang jujur ‚Äč‚Äčtentang bagaimana aspirasi dan tujuan dapat berubah menjadi tindakan kekerasan sambil menyamar sebagai cinta dan kemitraan yang langgeng.

3. Kolaborasi sutradara Love Affairs in the Afternoon dan penulis I'm the Mother Too

Drama original Netflix Remarriage & Desires digarap oleh Lee Geun Young dan Kim Jung Min. Drama populer Bad Guys (2014), Hidden Identity (2015), dan Squad 38 semuanya disutradarai oleh Kim Jung Min (2016).

Ia juga sukses di tahun 2019 dengan membangkitkan perasaan yang kuat pada penonton dengan drama Love Affairs in the Afternoon.

Drama kedua dari penulis Remarriage & Desires Lee Geun Young. Drama televisi 2018 I'm the Mother Too adalah karya debut penulis. I'm the Mother Too adalah drama harian yang tayang sebanyak 124 episode di jaringan SBS.

4. Proses produksi Remarriage & Desires dihentikan setelah Cha Ji Yeon dinyatakan positif COVID-19

Cha Ji Yeon menghentikan semua aktivitas terkait hiburan pada 4 Juli 2021, setelah dinyatakan positif COVID-19. Dia sedang mengerjakan drama musikal Red Book, drama Remarriage & Desires, dan musikal Gwanghwamun Love Song pada saat itu.

Agensi Kim Hee Sun dan Lee Hyun Wook segera mengumumkan pada 5 Juli 2021 bahwa artis mereka telah dinyatakan positif COVID-19 dan negatif.

Syuting drama Remarriage & Desires sempat dihentikan sementara sesuai dengan peraturan pemerintah.

Remarriage & Desires perlu dimasukkan dalam daftar pantauan Anda karena dibintangi oleh aktor-aktor terkenal dan menyajikan alur cerita yang membahas masalah sosial. Pada 15 Juli 2022, kamu bisa menonton drama satir aneh ini di Netflix.

5. Menjadi drama kedua Kim Hee Sun di tahun 2021

Setelah drama Alice, Kim Hee Sun memilih untuk menggarap dua drama lagi tahun ini, yang dia konfirmasi secara publik (2020).

Pada tanggal 1 Juli 2021, perusahaan manajemen Kim Hee Sun mengumumkan bahwa aktris tersebut telah setuju untuk memainkan peran utama dalam dramatisasi Tomorrow Webtoon.

Dia akan memerankan malaikat maut Goo Ryun dalam drama fantasi. Drama Remarriage & Desires selanjutnya akan dibintangi oleh Kim Hee Sun, menurut pengumuman Netflix yang dibuat pada 21 Juli 2021. Kedua drama tersebut akan tayang perdana pada 2022 meskipun kehadirannya telah dikonfirmasi.

