Link Download Mp3 Lagu ITZY - SNEAKERS, Lengkap Beserta Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Mp3 Itzy - Sneakers beserta Lirik Lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Girlband asuhan JYP Entertainment ITZY resmi comeback dengan Album teranyarnya bertajuk CHECKMATE pada Jumat, (15/7).

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman Soompi pada Jumat, (15/7) yang menginformasikan keseluruhan detail mengenai album CHECKMATE dari foto, konsep hingga musik video album tersebut.

CHECKMATE menandai comeback pertama ITZY di tahun 2022 setelah sebelumnya melepas album CRAZY IN LOVE pada 2021 silam.

Adapun dalam album CHECKMATE berisi 7 lagu antara lain SNEAKERS, RACER, WHAT I WANT, free Fall, 365 dan domino dengan total durasi 20 menit 45 detik.

Sementara itu SNEAKERS menjadi lagu pamungkas pada album tersebut dan musik videonya telah diunggah melalui kanal youtube JYP ENTERTAINMET berhasil memperoleh lebih dari 36 juta kali tayang dan 1,3 juta respon like dari netizen sejak artikel ini diterbitkan.

Simak lirik lagu ITZY - SNEAKERS di bawah ini

Yeah, yeah

Let's go, like what

Jayuroun gibun, I like that

Gomin ttawin already done, done (Done, done)

Saegangyeong kkigo boneun ge joeji

That's not my fault, woah

Told ya I don't care at all

Nae meotdaero gal geoya (Oh)

Pillyo eopseo, order

Don't need no guidance, I'm makin' my way

I'm on my way up (Top, top)

Run to the top (Ah, ooh)

Nan eonjedeun straight up (Alright)

Wollae duryeoun ge eopseo nan

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae (I)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Gidarideon sungan, stand up, stand up

Ppalli ttwineun simjang, don't stop, don't stop

Get loose, bultaewo, jigeum my youth

Jigeum my youth, yeah

The party ain't started

Sijakdo an haesseo nan (Oh)

Yojeum kkochin mari hana itji

My best is yet to come

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo (Oh)

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae (I)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on (That's right)

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go (Get set, go)

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Jayuropge ttwigo sipeo dareun saram

Siseondeul, don't care now (Hey, hey)

Eodikkaji gage doelji moreujiman

Ildaneun start right now

Yeah, alright (Alright)

Meomchuji ma to the top (Yeah)

Don't worry 'bout it

'Cause you know I put my sneakers on

Sanggwaneopseo, call me trouble

Or you can call me weirdo, naro salgo sipeo (I live my life)

Teok kkeuteul chikyeoollin chaero (Ooh-ooh)

Da gajil deuthan attitude, geugeomyeon dwae

You better put your sneakers on

Put my sneakers on

Hana, dul, ready, get set, go

Put my sneakers on

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Put my sneakers on (Put 'em on now)

Hana, dul, ready, get set, go (Oh, yeah)

Meolli gabojago, yeah, yeah

Put 'em up, put 'em up (Yeah, yeah)

Jayuropge ttwigo sipeo dareun saram

Siseondeul, don't care now (Hey, hey)

Eodikkaji gage doelji moreujiman

Ildaneun start right now

Yeah, alright (Alright)

Meomchuji ma to the top (Yeah)

Gachi georeo gabojago (Oh)

(Put 'em up, put 'em up) Yeah, yeah

Akses link di bawah ini untuk download Mp3 Lagu ITZY - SNEAKERS

https://music.youtube.com/search?q=itzy+sneakers

