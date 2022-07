Sang Lagendaris BIG BANG Hebohkan Industri Musik Korea Melalui Karya yang Satu Ini



Big Bang-tangkapan layar-Website YG entertainment

JURNALIS INDONESIA - Big Bang lagi-lagi hebohkan dunia K-pop lewat prestasi yang mereka raih.

Dilansir dari Allkpop pada Senin (18/7), artis asuhan Yg Entertainment ini menjadi satu-satunya boy band yang torehkan angka 600 juta tontonan untuk albumnya yang berjudul 'Bang Bang Bang'.

Hal tersebut membuat artis asal Korea itu menjadi tonggak sejarah baru dalam industri musik Korea.

Tidak bisa dipungkiri, BIG BANG telah mempunyai pengaruh yang besar di industri K-pop.

Perjalanan Karir boy grup dimulai pada tahun 2006 silam, BIG BANG telah merilis banyak lagu-lagu menarik seperti 'Lie', 'Last Goodbye', 'Haru Haru', 'FANTASTIC BABY', dan 'BANG BANG BANG'.

Awalnya mereka beranggotakan lima orang, leader G-Dragon, TOP, Taeyang, Daesung dan Seungri. Namun pada 2019 lalu Seungri memutuskan untuk hengkang dari grup ini.

BIG BANG menduduki peringkat kedua di jajak pendapat majalah TIME untuk 'Orang Paling Berpengaruh di Dunia.'

Selian BIG BANG ternyata terdapat pendatang baru dengan generasi yang berbeda dalam industri K-pop.

Baru-baru ini boy group asuhan Big Hit Entertainment, Bts melalui album yang berjudul 'Proof' juga torehkan prestasi yang luar biasa.

Melansir laman Soompi, meski sudah mendarat pada 10 Juni silam, album antologi BTS bertajuk 'Proof' masih kuat bercokol di peringkat 17 selama empat minggu berturut-turut dalam Billboard 200.

Hal ini menjadi tolok ukur kesuksesan boy group asuhan Big Hit Entertainment tersebut.

Prestasi ini juga membuktikan pada dunia bahwa BTS unggul di tangga lagu mancanegara, salah satunya Billboard Amerika Serikat.

Selain itu, 'Proof' juga kembali menduduki posisi pertama di chart Album Dunia Billboard minggu ini dan mempertahankan posisinya di peringkat lima pada chart Penjualan Album Teratas Billboard dan chart Penjualan Album Terkini Billboard.

Album antologi ini juga menduduki peringkat 10 di chart Album Tastemaker Billboard.

Bahkan lagu terbaru BTS 'Yet to Come' menduduki peringkat empat pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 28 di chart Billboard Global Excl. US , dan peringkat 44 di Billboard Global 200.

Di samping prestasi mereka sebagai satu kesatuan, J-hope dan Jungkook sebagai perwakilan solo dari BTS pun juga berhasil menduduki posisi tertentu di beberapa tangga lagu Billboard.

Dengan karya-karya solo mereka seperti single pra-rilis berjudul 'MORE' dari album 'Jack In The Box' oleh J-Hope, berhasil menempati peringkat 82 di chart Billboard Hot 100.

Single pra-rilis yang digarap oleh Seokie ini juga berhasil menduduki peringkat satu pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 2 di chart Penjualan Lagu Digital Billboard, peringkat 12 di chart Billboard Global Excl. US, dan peringkat 15 di chart Billboard Global 200 minggu ini.

Sementara single kolaborasi dari Jungkook dan Charlie Puth yang bertajuk 'Left and Right' masih tetap kuat bercokol di peringkat 47 selama dua minggu di chart Billboard Hot 100.

Lagu garapan Kookie ini juga menempati posisi nomor empat di chart Penjualan Lagu Digital Billboard, serta menggeser posisi di nomor enam di chart Billboard Global Excl. US dan chart Billboard Global 200.

Sementara J-Hope masuk lagi ke grafik chart Billboard Artist 100 di peringkat 73, BTS berada di posisi 24 di grafik tersebut secara terpisah.

