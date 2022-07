Link Download Mp3 Lagu Super Junior - Mango, Lengkap Beserta Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Mp3 Super Junior - Mango lengkap beserta Lirik Lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband besutan SM Entertainment Super Junior resmi comeback dengan mini album teranyarnya bertajuk The Road: Keep on Going - The 11th Album Vol.1 pada Selasa, (12/7).

The Road: Keep on Going - The 11th Album Vol.1 menandai comeback Super Junior setelah sebelumnya merilis album The Renaissance - The 10th pada 2021 lalu.

Adapun Mini album tersebut berisi 5 lagu antara lain Mango, Don't Wait, My Wish, Everyday dan Always dengan total durasi 17 menit 16 detik.

Sementara itu, Mango menjadi lagu pamungkas Super Junior yang telah diunggah melalui kanal youtube SM Town dan berhasil menraih lebih dari 5 juta penonton serta 266 ribu respon like dari netizen sejak artikel ini diterbitkan.

Mango merupakan lagu bergenre pop funky dengan irama bass dan suara synth. Lagu tersebut menggunakan tema buah mangga yang menggambarkan rasa manis perasaan seseorang yang tersesat dan lelah dalam mencari cinta yang diharapkan.

LIRIK LAGU

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-like

La-la-la-la-la-la-la

That's what you—

Tteugeowojin taeyangeun

On sesangeul dalgwo nwa

Jeongsineun ajjilhaejigo

Georeumdo biteuldaeneun geol, yeah

Deeobeorin ne mami

Seuchyeogado sseuriji

Sumeul naeswineun beopkkaji

Ijeobeoril geonman gatji

Imi daraoreun gonggineun

Yeah, you just let it burn

Yeah, you just let it burn

Samak sok dan hanaui geurimja

Hwansangi anin geu, real

Jigeum negen

Baro naega oasis cheongugeuro wa

Sweet just like a mango, it feels so nice

Ibe danneun sungan noganaeryeo ga

Sweet just like a mango, nal wonhae bwa

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-like

La-la-la-la-la-la-la

That's what you want

Jiguui baneul dorado

Yeolgippunin onsil sok

Ajik meolgiman bameun tto

Deodige geonneun jungin geol, yeah

Swipge sikji anneun georineun

Yeah, you just let it burn

Yeah, you just let it burn

Kkeuteomneun doro wiui geuneulmak

Singiru anin geu, real

Jigeum negen

Baro naega oasis cheongugeuro wa

Sweet just like a mango, it feels so nice

Ibe danneun sungan noganaeryeo ga

Sweet just like a mango, nal wonhae bwa

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-like (That's what you want)

La-la-la-la-la-la-la

That's what you want

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-like (That's what you want)

La-la-la-la-la-la-la (Woah)

That's what you want

Pyeonhi gidae swil eokkaedo

Neoreul sikyeojul songildo

Modu junbidoeeo isseo

I can give it to you, give it to you, give it

Ne juwil dulleobwa

Jigeum iboda

Wanbyeokan jangsoneun eopseul tenikka

Just give it to you, give it to you, give it to you

Da chaewo julge

Mwol masyeodo maeil gasiji ana

Michil deuthan galjeungdo, yeah, yeah

Banjjakgeorineun padoga millyeooneun

Chakgagi anin, real

Ne nunape (ne nunape)

Chaja hemaen oasis jigeum dallyeowa (So good)

Sweet just like a mango, it feels so nice (Woah, yeah)

Mangseoriji malgo ttwieo deureo bwa

Sweet just like a mango, nal wonhae bwa (Oh, yeah, that's what you want)

La-la-la-la-la-la-la (That's what you want)

La-la-la-la-like

La-la-la-la-la-la-la (That's what you like)

That's what you want (Yeah, yeah)

La-la-la-la-la-la-la (That's what I want)

La-la-la-la-like (Sweet just like a)

Sweet just like a mango, nal wonhae bwa

Akses link di bawah ini untuk download Mp3 Lagu Super Junior - Mango

https://music.youtube.com/watch?v=CZKf_PFyKgM&list=RDAMVMCZKf_PFyKgM

JI