Torehkan Angka 600 Juta Tontonan! Ini Link Download Mp3 dan Lirik Lagu BIG BANG - Bang Bang Bang



tangkapan layar big bang-choi_seung_hyun_tttop-twitter

JURNALIS INDONESIA - Link Download Mp3 dan Lirik Lagu Bang Bang Bang yang dipopulerkan oleh BIG BANG.

Sebenarnya lagu dari G-Dragon, Top, Taeyang dan Daesung sudah dirilis pada tahun 2015 silam.

Namun baru-baru ini lagu Bang Bang Bang menghebohkan dunia K-pop dengan torehan angka 600 juta tontonan pada kanal YouTube Bigbang.

Hal tersebut membuat artis asuhan YG Entertainment ini menjadi tonggak sejarah baru dalam industri musik Korea.

Tanpa berlama-lama kembali berikut lirik lagu BIG BANG - Bang Bang Bang lengkap dengan link download Mp3nya.

[Taeyang] nan kkaeeona kkaman bamgwa hamkke

da deureowa damen nugu charye

han chi apdo bol su eomneun makjang gerilla

gyeongbaehara mokcheongi teojige

[T.O.P] jjijilhan bunwigireul jeonhwanhae

gwanggireul gamchuji mothage hae

namjadeurui pumwi yeojadeurui gasik

iyu moreul jasingami bolmanhae

nan boran deusi neomunado ppeonppeonhi

ni momsoge pagodeuneun alleoji

isanghan jeongsinui sulleongineun cheonji

oneul yeogi mubeopji

[Seungri] nan bureul jilleo

simjangeul taewo

neol michige hago sipeo

B.I.G Yea we bang like this modu da gachi

[GD] chong majeun geotcheoreom

[GD] BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ppangya ppangya ppangya

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ppangya ppangya ppangya

[GD] da kkomjjak mara da kkomjjak ma

da kkomjjak mara da kkomjjak ma

oneul bam kkeutjang boja da kkeutjang bwa

oneul bam kkeutjang boja

ppangya ppangya ppangya

[Daesung] neol deryeoga jigeum i sungane

saeppalgan jeo haneuri chumchul ttae

dolgo dora neowa na igoseun Valhalla

chanyanghara deo ullyeo peojige

[GD] We go hard bulchimbeon

bamsae dallyeo chukjibeop

i noraeneun kkokjijeom sinina bulleora sinjeom

keun bimyeongsorineun maseongui mellodi

geomeun dokgiui yeongyeol gori

sabang palbang obang gaseo puneun goppi whoo

[Taeyang] nan bureul jilleo

ne simjangeul taewo

neol michige hago sipeo

B.I.G Yea we bang like this modu da gachi

[GD] chong majeun geotcheoreom

[T.O.P] BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

[GD] ppangya ppangya ppangya

[T.O.P] BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

[GD] ppangya ppangya ppangya

[GD] da kkomjjak mara da kkomjjak ma

da kkomjjak mara da kkomjjak ma

oneul bam kkeutjang boja da kkeutjang bwa

oneul bam kkeutjang boja

ppangya ppangya ppangya

[GD] Ready or not

Yea we don’t give a what

Ready or not

Yea we don’t give a what

Let’s go namjadeureun wiro

yeojadeureun get low

danggyeora bang bang bang

Let the bass drum go

namjadeureun wiro

yeojadeureun get low

danggyeora bang bang bang

Let the bass drum go

Berikut link download lagu BIG BANG - Bang Bang Bang

https://music.youtube.com/watch?v=2ips2mM7Zqw&list=RDAMVM2ips2mM7Zqw

JI