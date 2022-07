Melesat di Puncak Tangga! aespa Berhasil Amankan Posisi Ketiga di Chart Billboard 200



aespa sukses mencetak rekor baru di sejarah [email protected]_official-instagram

JURNALIS INDONESIA - Lagi-lagi Girl Group besutan Sm Entertainment, Aespa berhasil sikat posisi nomor 3 di chart Billboard 200.

Billboard secara resmi mengumumkan mini album bertajuk 'Girls' berhasil menduduki posisi ketiga di chart album terlaris di Amerika Serikat yaitu Billboard Top 200 Albums pada Minggu (17/7) lalu.

Girl group K-pop asal Korea selatan sukses menorehkan sejarah baru sebagai girl group K-pop tercepat yang berhasil bercokol posisi di Top 3 Billboard 200 dalam kurun waktu dua tahun usai debut mereka pada November 2020, seperti yang diwartakan oleh Soompi.

Sebelumnya, girl group K-Pop yang berhasil masuk Top 3 Billboard 200 secara keseluruhan hanya diraih oleh Blackpink dengan album pertama mereka yang bertajuk 'THE ALBUM' dan 'Twice' dengan album bertajuk 'Formula of Love: O+T=<3'.

Lewat mini album bertajuk 'Girls' ini membuat aespa menjadi girl group K-Pop tercepat yang memiliki 2 album sekaligus di jajaran Top 20 Billboard 200.

Tahun lalu, aespa lagi-lagi berhasil bercokol di Top Billboard 200 dengan mini album debut mereka yang berjudul 'Savage', menjadikan aespa girl group K-Pop kedua yang berhasil meraih prestasi yang sama setelah TWICE.

Sementara mini album kedua aespa ‘Girls’ berhasil menjadi album dengan penjualan terbaik minggu ini di Amerika Serikat.

Album tersebut berhasil menduduki peringkat satu di chart Billboard Top Album Sales per periode tanggal hingga 23 Juli 2022.

Hal itu membuat aespa sebagai girl group K-Pop tercepat sepanjang sejarah girl group K-Pop yang berhasil mendaki chart tersebut.

Mini album 'Girls' berhasil meraih total penjualan sebanyak 56.000 copy selama seminggu per tanggal 14 Juli 2022, seperti data yang dikumpulkan Luminate (dulu MRC Data).

Total nilai penjualan album sebanyak 53.000 penjualan album fisik dan 3000 album digital (streaming) dengan total 4,34 juta audio stream dalam waktu sepekan.

Tak hanya aespa, minggu lalu album antologi Bts bertajuk 'Proof' masih kuat bercokol di peringkat 17 selama empat minggu berturut-turut sejak tanggal rilisnya pada 10 Juni silam.

Hal ini menjadi tolok ukur kesuksesan boy group asuhan Big Hit Entertainment.

Prestasi ini juga membuktikan pada dunia bahwa BTS unggul di tangga lagu mancanegara seperti Billboard Amerika Serikat.

Selain itu, 'Proof' juga kembali menduduki posisi pertama di chart Album Dunia Billboard minggu ini, dan mempertahankan posisinya di peringkat lima pada chart Penjualan Album Teratas Billboard dan chart Penjualan Album Terkini Billboard.

Album antologi ini juga menduduki peringkat 10 di chart Album Tastemaker Billboard.

Bahkan lagu terbaru BTS 'Yet to Come' menduduki peringkat empat pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 28 di chart Billboard Global Excl. US , dan peringkat 44 di Billboard Global 200.

Di samping prestasi mereka sebagai satu kesatuan, J-Hope dan Jungkook sebagai perwakilan solo dari BTS pun juga berhasil menduduki posisi tertentu di beberapa tangga lagu Billboard.

Dengan karya-karya solo mereka seperti single pra-rilis berjudul 'MORE' dari album 'Jack In The Box' oleh J-Hope, berhasil menempati peringkat 82 di chart Billboard Hot 100.

Sementara itu, aespa tengah mempersiapkan diri untuk tampil di ajang musik mingguan di Korea Selatan sebagai ajang promosi mini album bertajuk ‘Girls’.

Tak hanya itu, kegiatan lain yang akan mereka lakukan antara lain fansign bersama para penggemar, dan tampil di acara variety show.

JI