Memori Perangkat Anda Penuh? Tenang, Begini Cara Gabung Zoom Meeting Tanpa Harus Download Aplikasinya



JURNALIS INDONESIA - Apakah Anda salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki Memori perangkat yang penuh tetapi harus gabung Zoom Meeting karena tuntutan pekerjaan? Tenang, begini caranya.

Anda tidak harus repot-repot Download alias mengunduh Aplikasi Zoom jika perangkat Anda tidak memadai untuk menjalankan Aplikasi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa terkadang ratusan file bisa memenuhi perangkat Anda baik laptop, desktop, maupun ponsel sehingga tidak memungkinkan untuk mengunduh dan instal aplikasi Zoom Meeting.

Tak hanya memori penuh, perangkat yang sudah kelewat biasanya tidak kompatibel dengan aplikasi Zoom yang selalu diperbarui setiap waktunya.

Bagi Anda yang mengalami nasib serupa, ada Fitur yang sangat membantu Anda yaitu Fitur Zoom Web Client.

Meskipun pada umumnya pengguna zoom yang ingin mengikuti meeting harus memiliki aplikasi, tetapi dengan fitur Zoom Web Client ini Anda hanya butuh modal Browser saja.

Fitur ini memungkinkan peserta untuk bergabung melalui peramban pilihan Anda dengan syarat host meeting harus mengaktifkan link ‘Join from your browser’.

Ikuti langkah-langkah mudah di bawah ini untuk bergabung Zoom Meeting tanpa aplikasi:

1. Cari link undangan meeting yang dikirim penyelenggara atau host di email, kalender, atau chat instant messaging.

2. Pilih ‘join link’ untuk bergabung dengan meeting. Anda akan dialihkan ke jendela pop-up pada browser yang memberi opsi untuk membuka link atau mengunduh aplikasi.

3. Jangan lupa klik 'Cancel' di jendela pop-up yang muncul.

4. Di bagian bawah halaman, klik ‘join from your browser’ tunggu diarahkan ke halaman baru pada browser.

5. Klik 'Allow' untuk mengizinkan akses mikrofon dan Kamera.

6. Sign in alias masuk dengan nama untuk bergabung.

7. Anda juga bisa memilih opsi ‘remember my name for future meeting’ di cek box untuk menyimpan nama jika Anda mengikuti meeting berikutnya dengan nama yang sama.

8. Pilih 'Join', dan selesai.

Begitulah cara bergabung Zoom meeting tanpa harus download aplikasinya untuk Anda yang memiliki perangkat yang tidak kompatibel atau memori penuh.

Selamat mencoba!

