Spoiler One Piece 1054! Memasuki Final Saga Shanks Tiba di Wano, Pertanda Pertempuran Melawan Ryokugyu?



Spoiler One Piece 1054 Tangkapan layar Akagami no Shanks di trailer One Piece Red-ONE PIECE公式YouTubeチャンネル-Youtube ONE PIECE公式YouTubeチャンネル

JURNALIS INDONESIA - Spoiler One Piece 1054 memasuki Final Saga Shanks tiba di Wano, akankan ada pertarungan melawan Admiral Ryokugyu.

Manga karagangan Eiichiro Oda berjudul One Piece ini memang sangat memiliki banyak sekali penggemar, bukan hanya di Negaranya bahkan seluruh Dunia.

Meski sempat huatus selama empat minggu, namun para pengemar tetap setia untuk menantikan kelanjutan cerita perjalanan Luffy.

Sebelum hiatus Eiichiro Oda mengumumkan akan fokus untuk mengarap final saga, yang merupakan lanjutan setelah arc Wano Kuni selesai.

Pada arc Wano Kuni sendiri menceritakan tentang perjuangan untuk mengulingkan salah satu Yonko Kaido, serta merebut kembali Negeri tersebut dari cengkeramannya.

Pada One Piece chapter 1053 telah terungkap bahwa aliansi bajak laut Luffy berhasil menumbangkan Yonko tersebut, meski harus melalui proses yang panjang.

Bahkan mengorbankan nyawa beberapa prajurit serta rekannya Ashura Doji dan Izu, namun pengorbanan tersebut terbayar tuntuas dengan kemenangan.

Untuk One Piece chapter 1054 ini telah memasuki final saga atau arc lanjutan dari Wano Kuni, mesk Eiichiro Oda belum secara resmi memberikan bagaimana kelanjutannya.

Namun banyak sekali penggemar yang memberikan teori tentang bagaimana kelanjutan dari cerita One Piece tersebut.

Salah satu yang dirumorkan oleh fans adalah kedatangan salah satu Yonko Shanks ke Wano Kuni, dilansir dari beberapa sumber.

Banyak yang mengatakan bahwa Shanks saat ini sendang melakukan perjalanan menuju Wano Kuni, namun tidak diketahui apa motif kedatangannya.

Kemungkinan jika memang ia melakukan perjalanan tersebut pada One Piece 1054 nanti terlah sampai di perbatasan Wano Kuni.

Hal yang menarik disini adalah bukan hanya Shanks saja tokoh kuat yang sedang menuju Wano Kuni, salah satu Admiral juga sudah tiba disana.

Pada One Piece chapter 1053 diperlihatkan bahwa Ryokugyu sedang melakukan perjalanan menuju Wano atas perintah dari Pemerintah Dunia.

Jika keduannya bertemu yang menjadi pertanyaan adalah, akankah ada pertarungan diatara Yonko dan Admiral tersebut ?

Menarik memang untuk kita simak bagaimana kelanjutan dari final saga One Piece ini sendiri, karena memang masih banyak misteri yang belum terungkap.

Salah satunya adalah bagaimana kondisi Sabo saat ini setelah pergi menyusup ke Mariejoa, dan hasil pertemuan tersebut.

Namun kita juga perlu menunggu secara resmi untuk One Piece 1054 ini rilis, agar mengetahui lebih jelas dan terang bagaimana kelanjutannya.

