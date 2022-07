Diakui Sebagai World Heritage Sites, Apakah Candi Borobudur Termasuk 7 Keajaiban Dunia?



apakah candi borobudur masuk 7 keajaiban dunua?@borobudurpark-Instagram @borobudurpark

JURNALIS INDONESIA – Belakangan ini warganet ramai kembali membicarakan lagi seputar 7 Keajaiban Dunia. Pasalnya Candi Borobudur tak masuk dalam 7 Keajaiban Dunia versi New Open World Corporation (NOWC).

Ini bermula dari pernyataan Leonardo Edwin yang merupakan seorang YouTuber yang membuat pernyataan dalam akun pribadi Instagram-nya. Pernyataan ini kemudian menyebar melalui akun media sosial salah satunya Twitter.

Lalu apakah benar demikian? Dan kenapa candi Borobudur tak masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia versi New Open World Corporation (NOWC)?

Melansir dari Britannica, Tujuh Keajaiban Dunia atau New 7 Wonders of the World diadakan oleh yayasan New Open World Corporation (NOWC) dari Swiss pada tahun 2000.

Cara pemilihan 7 keajaiban dunia dilakukan berdasar pemungutan suara atau voting oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia.

Meski bukan termasuk 7 keajaiban dunia versi NOWC, Candi Borobudur ternyata memang pernah masuk nominasi.

Dilansir dari laman resmi NOWC, dalam rentang waktu 2004-2005, mereka memulai pemungutan suara terhadap 176 nominasi Tujuh Keajaiban Dunia.

Candi Borobudur masuk dalam 176 nominasi awal daftar 7 Keajaiban Dunia bersama Tegallalang di Bali. Namun sayangnya Candi Borobudur maupun Tegallalang tidak berhasil lolos hasil vote ke tahap selanjutnya.

Penetapan hasil final 7 keajaiban dunia versi NOWC sendiri diumumkan secara resmi pada 7 Juli 2007, di Lisbon, Portugal.



Candi Borobudur masuk dalam situs warisan dunia -instagram @dannyramma-

Candi Borobudur Termasuk Dalam Situs Warisan Dunia (World Heritage Sites)

Meski begitu Borobudur termasuk ke dalam situs warisan dunia. Unesco telah menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia atau World Heritage Sites karena bangunan candi yang sangat unik dan memiliki nilai arsitektur yang luar biasa.

Selain itu, tiap bangunan di Borobudur, semuanya memiliki karakteristik dan arti tersendiri.

Candi juga harus dilihat sebagai monumen dinasti yang luar biasa dari Dinasti Syailendra yang memerintah Jawa selama sekitar lima abad hingga abad ke-10.

Pembagian vertikal Candi Borobudur menjadi dasar, tubuh, dan suprastruktur sangat sesuai dengan konsepsi Alam Semesta dalam kosmologi Buddhis.

Diyakini bahwa alam semesta dibagi menjadi tiga bidang yang saling tumpang tindih, kamadhatu, rupadhatu , dan arupadhatu , masing-masing mewakili;

- Bidang keinginan di mana kita terikat dengan keinginan kita,

- Bidang bentuk di mana kita meninggalkan keinginan kita tetapi masih terikat pada nama dan bentuk, dan

- Alam tanpa bentuk di mana tidak ada lagi nama atau bentuk.

Di Candi Borobudur, kamadhatu diwakili oleh alas, rupadhatu dengan lima teras persegi, danarupadhatu oleh tiga platform melingkar serta stupa besar.

Seluruh struktur menunjukkan perpaduan unik dari ide-ide sentral pemujaan leluhur, yakni terkait dengan gunung bertingkat, dikombinasikan dengan konsep Buddhis untuk mencapai Nirwana.

Melansir dari situs National Geographic, alasan lain UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia karena Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia.

Kompleks Candi Borobudur terdiri dari tiga monumen: yaitu Candi Borobudur dan dua candi yang lebih kecil yang terletak di sebelah timur pada sumbu lurus ke Borobudur.

Kedua candi tersebut adalah Candi Mendut, yang penggambaran Buddhanya diwakili oleh monolit tangguh yang didampingi oleh dua Bodhisattva, dan Candi Pawon, candi yang lebih kecil yang ruang dalamnya tidak mengungkapkan dewa mana yang mungkin menjadi objek pemujaan.

Ketiga monumen tersebut merupakan fase-fase dalam pencapaian Nibbana.

Kuil ini digunakan sebagai kuil Buddha dari konstruksinya sampai sekitar abad ke-10 dan ke-15 ketika ditinggalkan. Sejak ditemukan kembali pada abad ke-19 dan restorasi pada abad ke-20, kemudian telah dibawa kembali ke situs arkeologi Buddhis.

Dikutip dari situs UNESCO, ada beberapa kriteria yang menjadikan Borobudur sebagai situs warisan dunia, yaitu:

Kriteria (i): Kompleks Candi Borobudur dengan piramida berundak dan tidak beratap yang terdiri dari sepuluh teras yang tumpang tindih, dimahkotai oleh kubah besar berbentuk lonceng adalah perkawinan harmonis antara stupa, candi, dan gunung yang merupakan mahakarya arsitektur Buddhis dan seni monumental.

Kriteria (ii): Kompleks Candi Borobudur adalah contoh luar biasa dari seni dan arsitektur Indonesia dari antara awal abad ke-8 dan akhir abad ke-9 yang memberikan pengaruh besar pada kebangkitan arsitektur antara pertengahan abad ke-13 dan awal abad ke-16.

Kriteria (iii): Ditata dalam bentuk teratai, bunga suci Buddha, Kompleks Candi Borobudur merupakan cerminan luar biasa dari perpaduan ide yang sangat sentral dari pemujaan leluhur asli dan konsep Buddhis untuk mencapai Nirwana. Sepuluh teras bertingkat dari seluruh struktur sesuai dengan tahapan berturut-turut yang harus dicapai Bodhisattva sebelum mencapai Kebuddhaan.

