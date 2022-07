SEVENTEEN Rilis Album dan Lagu Terbaru, Ini Tanggapan dari Para Personil



Tangkapan layar Boyband SEVENTEEN-hybe._.entertainment-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Seventeen rilis Album repackage terbarunya berjudul SECTOR 17 dengan Lagu terbarunya yang berjudul '_WORLD'.

Pada Senin (18/7) kemarin, SEVENTEEN Comeback dengan membawakan album repackage dengan judul 'SECTOR 17' dan lagu terbaru berjudul '_world'.

Perilisan ini dinilai cukup singkat pasalnya karena dua bulan setelah perilisan album studio keempat mereka yang berjudul 'Face the Sun'.

(BACA JUGA:Di Surabaya Modal 2 Jutaan Bisa Bawa Pulang Motor Baru Honda Scoopy, Cek Simulasi Kreditnya)

Comeback album terbaru SEVENTEEN ini sekaligus juga membawakan 3 b-side baru yang dibawakan oleh leader line, yakni Circles, Fallin Flower (versi Korea), dan CHEERS.

Album repackage terbaru SEVENTEEN 'SECTOR 17' ini jelas menarik perhatian para pecinta musik, terutama bagi para CARAT.

Setelah perilisan tersebut, para personil SEVENTEEN kemudian melakukan wawancara tentang berbagai hal terkait comeback terbaru mereka.

(BACA JUGA:Cara Mudah Ganti Background Zoom di HP dan Laptop, Agar Tampil Kece )

S. Coups selaku leader dari SEVENTEEN mengaku bersyukur atas perilisan album repackage 'SECTOR 17' ini, serta menjelaskan bahwa para personil mempersiapkan album ini sebaik mungkin.

"Saya merasa sangat bersyukur karena album studio keempat kami menerima begitu banyak cinta. Itu sebabnya ketika kami sedang mempersiapkan album repackage kami, saya benar-benar ingin mengisinya dengan lagu-lagu yang lebih baik lagi," terang S. Coups.

DK mengungkapkan bahwa album SECTOR 17 ini merupakan album yang membuat menjadi baru dan bagus, serta para personil menyiapkan album ini sebaik mungkin.

(BACA JUGA:Milad yang Ke-61 Hari Ini, Berikut Sejarah Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah)

"Rasanya kami memulai awal yang baru dengan 'SECTOR 17' jadi terasa baru dan bagus. Ini adalah album yang kami persiapkan dengan rajin dan album yang diisi dengan musik yang akan disukai Carats," ungkap DK.

Seungkwan sendiri menjelaskan bahwa SECTOR 17 merupakan album repackage pertama yang liris setelah enam tahun album Love & Letter.

"Ini adalah album repackage pertama SEVENTEEN untuk album studio dalam enam tahun setelah album studio pertama kami ' Love & Letter ' jadi ini terasa baru dan saya sangat menantikannya," ungkap Seungkwan.

(BACA JUGA:Simak Perbandingan Spesifikasi Nothing Phone (1) vs IPhone 12, Siapakah yang Unggul?)

Woozi menjelaskan terkait album ini,"ika kamu melihat perjalanan SEVENTEEN menjadi matahari, akan bagus jika kamu melihat album ini. Saya pikir Anda akan dapat merasakan dua kali lipat dari pesona unik SEVENTEEN”.

“Ini penuh sesak dengan cinta yang kami rasakan untuk Karat. Saya pikir itulah pesona dari album ini," ungkap The8 tentang album SECTOR 17 ini.

“Dalam album ini, kami menangkap ambisi dan impian kami untuk menjadi lebih tinggi dan mencoba mengisi album dengan keinginan kami untuk tumbuh bersama Carats,” terang Joshua.

(BACA JUGA:Sambut Hari Sekolah dengan Twibbon Back To School SD 2022-2023 Berikut, Yuk Cek!)

“Saya ingin menunjukkan kepada Carats gambar baru jadi saya berpikir tentang warna apa yang harus saya warnai untuk rambut saya kali ini,” tambah Jun.

"Meskipun saya fokus pada semua aspek, saya pikir kami paling fokus pada storytelling. Sehingga cerita dapat berlanjut dari album studio keempat kami 'Face the Sun,' hingga tur dunia kami ' BE THE SUN ,' dan 'SECTOR 17,' di mana SEVENTEEN menemukan dunia baru," kata Mingyu.

Terang Wonwoo...