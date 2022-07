Daebak! Album Debut Solo J-Hope BTS 'Jack in The Box' Jebol Rekor Streaming di Spotify



JURNALIS INDONESIA - Daebak! Album debut solo J-hope Bts berhasil jebol Streaming di Spotify.

Usai album solo bertajuk ‘Jack In The Box’ rilis pada Jumat (15/7) lalu, idol K-pop yang akrab dipanggil Seokie ini berhasil bertengger di peringkat delapan di chart Global Top Artist versi Spotify.

Prestasi tersebut merupakan tonggak sejarah yang ditorehkan oleh penyanyi bernama asli Jung Ho-seok dalam karir solonya di luar karir sebagai boy group K-Pop BTS.

Pasalnya, ia berhasil menduduki peringkat tertinggi yang dicapai artis solo Korea. Sementara itu, J-Hope menetap di posisi 28 di 30 besar chart harian Spotify seperti yang diwartakan AllKpop.

Album 'Jack In The Box' sendiri sudah diperdengarkan di platform Spotify sebanyak 19.669.487 streaming pada hari pertama rilis menyusul jumlah streaming album teranyar dari BTS bertajuk 'Proof'.

Hal tersebut menjadikan album debut dari artis K-pop terbesar kedua yang dirilis di tahun 2022, versi Spotify.

Sementara itu, lagu utama dalam album 'Jack In The Box' yang berjudul 'Arson' tercatat sudah lebih dari 3,8 juta streaming di hari pertama rilis.

Lagu tersebut menjadi lagu kedua yang paling banyak diputar dari album J-Hope setelah single pra-rilis berjudul 'More' yang sudah didengarkan sebanyak 5,4 juta kali di platform spotify.

Sementara itu, seluruh lagu dari album ‘Jack In The Box’ berhasil bertengger di 'Global Chart Top 100' Spotify dengan lagu 'MORE' sebagai lagu yang menempati posisi tertinggi di peringkat 13.

Pada 10 Juni silam, album antologi dari boy group J-Hope berasal yaitu BTS yang bertajuk 'Proof' masih kuat bercokol di peringkat ke-17 selama empat minggu berturut-turut di chart Billboard 200.

Prestasi ini juga membuktikan pada dunia bahwa BTS unggul di tangga lagu mancanegara seperti Billboard Amerika Serikat.

Selain itu, 'Proof' juga kembali menduduki posisi pertama di chart Album Dunia Billboard minggu ini dan mempertahankan posisinya di peringkat kelima pada chart Penjualan Album Teratas Billboard dan chart Penjualan Album Terkini Billboard.

Album antologi ini juga menduduki peringkat 10 di chart Album Tastemaker Billboard.

Bahkan lagu terbaru BTS 'Yet To Come' menduduki peringkat empat pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 28 di chart Billboard Global Excl. US, dan peringkat 44 di Billboard Global 200.

Bagi ARMY yang belum tahu, video klip dari 'Arson' sendiri sudah mendarat di kanal YouTube resmi HYBE Music pada Jumat (15/7) lalu pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB dan sudah ditonton sebanyak 16 juta kali.

Tonton video klip ‘Arson’ oleh J-Hope BTS di bawah ini!

