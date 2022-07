Minimalisir Risiko Penularan! Lakukan 5 Hal Ini untuk Mengatasi Infeksi Jamur Ringworm Pada Manusia



Cara Mengatasi infeksi jamur Ringworm atau Kurap pada manusia-Kristina Noor-pexels

JURNALIS INDONESIA - Cara mengatasi Infeksi Jamur Ringworm pada manusia, simak pemaparanya berikut ini.

Ringworm merupakan salah satu infeksi jamur pada kulit biasanya berwarna merah dan terasa Gatal.

Selain bisa tinggal di kulit jenis Ringworm juga bisa tinggal di barang-barang yang sering digunakan seperti pakaian, handuk, dan tempat tidur.

Dilansir dari laman Healtline yang diakses pada Selasa (19/7), dalam tulisan berjudul "Everythung You Want to Know About Ringworm" yang di publikasi pada Februari 2022.

Jenis infeksi jamur Ringworm dalam istilah medis juga biasa dikenal dengan sebutan Dermatofitosis, Infeksi Dermatofit, atau Tinea.

Secara umum infeksi jamur Ringworm ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, tergantung bagaimana penyakit tersebut timbul, dan letak dari hal tersebut.

Umumnya jenis jamur yang menjadi penyebab Ringworm sendiri ada tiga antara lain Trichophyton, Microsporum, dan Epidermophyton.

Jamur tersebut dapat hidup di beberapa tempat, kemudian dapat menyebar melalui interaksi atau kontak langsung dengan manusia atau hewan yang teridap jamur tersebut.

Agar lebih dalam mengenal penyakit tersebut, simak jenis-jenis dari infeksi jamur Ringworm berikut ini.

- Ringworm of the body (Tinea Corporis) tanda-tandanya muncul sebagai bercak atau ruam yang bebentuk seperti cincin.

- Ringworm of the scalp (Tinea Capitis) tanda-tandanya munculnya sisik di area kulit kepala yang menjadi bercak gatal dan bersisik, sering terjadi pada anak-anak.

- Jock itch (Tinea Cruris) tanda-tandanya muncul di area sekitar selangkangan, paha bagian dalam, dan bokong, seringnya terjadi pada pria remaja hingga dewasa

- Athlete's foot (Tinea Pedis) biasa juga dikenal dengan kutu air tanda-tandanya muncul di area kaki, seringnya terjadi oleh orang yang sering bertelanjang kaki di tempat umum bisa menyebar di ruang ganti, kamar mandi, dan kolam renang.

Itu tadi merupakan jenis-jenis dari infeksi jamur Ringworm yang terjadi pada manusia, meski pun termasuk jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur.

Cara untuk mengatasi Ringworm pada manusia terbilang tidak terlalu sulit, bisa dilakukan sendiri atau tanpa bantuan dari orang lain.

Berikut ini merupakan cara mengatasi infeksi jamur Ringworm pada manusia.

1. Mengunakan krim anti jamur

Salah satu cara mengatsi Ringworm pada manusia adalah dengan mengunakan krim anti jamur atau salep, yang bisa dioleskan langsung pada kulit.

Namun tidak semua jenis salep bisa digunakan untuk mengobati penyakit infeksi kulit Ringworm, ada beberapa jenis yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut.

Jenis-jenis krim anti jamur yang bisa digunakan untuk mengatasi Ringworm adalah Micronazole, Terbinafine, dan Clotrimazole, namun apa bila tidak ada perubahan atau reaksi buruk pada kulit lebih baiknya menghubungi Dokter untuk mendapat penanganan lanjutan.

2. Menerapkan pola hidup bersih

Penyebab utama penyakit infeksi kulit Ringworm adalah disebabkan oleh jamur yang bisa hidup di mana saja.

Dengan menerapkan pola hidup sehat kita akan bisa terhindar dari penyakit tersebut, seperti selalu mengunakan handuk yang bersih, rutin membersihkan tempat tidur, hingga selalu mengunakan pakaian bersih.

Karena selaih dapat hidup pada kulit manusia jenis jamur penyebab Ringworm juga bisa hidup pada barang yang kita gunakan sehari-hari, jadi lebih aman untuk selalu membersihkannya.

3. Hindari kontak fisik dengan penderita

Salah satu penyebaran infeksi jamur Ringworm adalah dengan berpindahnya tempat dari satu ke lainnya, atau adanya interaksi antar kulit.

Jika kita menghindari kontak fisik secara langsung dengan penderita infeksi kulit Ringworm, kita akan aman dari tertularnya Penyakit Kulit tersebut.

Namun bukan berarti kita harus selalu menghindari orang yang menderitannya, melainkan sebisa mungkin menghindari menyentuh titik yang terkena Ringworm.

4. Hindari kontak fisik langsung dengan Hewan

Selain bisa menyerang manusia infeksi jamur Ringworm juga dapat menjangkit Hewan, karena sifat dari parasit tersebut yang mampu bertahan di mana saja.

Sehingga alangkah lebih baiknya kita menghindari langsung kontak fisik dengan Hewan yang terindikasi terjangkit infeksi jamur Ringworm tersebut.

Bukan berarti pula kita harus menjauh dari hewan peliharaan, melainkan menjaga jaran dan antisipasi agar terhindar dari hal tersebut.

5. Jaga kebersihan Hewan peliharaan

Karena selain menjangkit manusia infeksi jamur Ringworm juga dapat menyerang hewan, khususnya hewan peliharaan yang sering berinteraksi dengan manusia.

Maka sangat penting untuk menjaga hewan tetap bersih dan sehat, guna menghindari hal buruk menimpanya yang bisa berdampak pada diri kita sendiri.

Dengan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan bersih mampu menjaga dan menghindarkan diri kita, untuk terserang infeksi jamur yang bernama Ringworm tersebut.

