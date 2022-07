Torehkan 500 Juta Tontonan! Ini Link Download Mp3 dan Terjemahan Lirik Lagu Lisa BLACKPINK - Money



JURNALIS INDONESIA - Link Download Mp3 dan Lirik Lagu Money yang dipopulerkan Lisa Blackpink lengkap dengen terjemahannya.

Baru-baru ini Lalisa Monobal torehkan Rekor yang luar biasa melalui debut album solonya yang berjudul Money.

Dilansir dari Allkpop pada Senin (18/7), perempuan dengan usia 25 tahun ini melalui album solonya yang berjudul 'Money' torehkan 500 juta streaming pada platform musik Spotify.

Lagu dari anak asuh Yg Entertaiment ini menorehkan setengah miliar tontonan hanya dalam kurun waktu 309 hari.

Hal tersebut membuat Lisa menjadi artis solo K-pop pertama yang menorehkan rekor ini.

Tanpa berlama-lama kembali berikut Terjemahan lirik lagu Lisa BLACKPINK - Money lengkap dengan link download Mp3nya.

It’s the end of the month And the weekend

ini akhir bulan dan akhir pekan

Imma spend this check Everything on me yeah

aku menghabiskan cek ini, semua aku traktir, yeah

Imma tip myself Imma spend it on myself

ku beri diriku tip, ku habiskan uangku untuku sendiri

Imma drop it like it’s pouring

akan kupakai seolah uangkku turun deras

Imma pour it on myself Check Check Check

akan kuguyur diriku sendiri cek,cek,cek

Check that money making bank account number

cek uang itu buatlah nomor rekening bank

That’s that shiz that’s never getting bounced on ya

itu adalah hal yang tak pernah kau bayar

Bitch I do the money dance

bitch, akku menari dengan uang

I just made a hundred bands

aku baru saja mendapat ratusan gepok

When the store says sign for it

saat tokonya minta tanda tanganku

Imma leave my autograph

akan kulakukan

Dolla bills Dolla bills

uang dollar, uang dollar

Watch it fallin for me I love the way that feels

saksikan uang itu jatuh padaku, aku suuk rasanya

Dolla bills Dolla bills

uang dollar, uang dollar

Keep on fallin for me I love the way it feels

teruslah jatuh untukku, aku suka rasanya

I came here to Drop some money

aku datang kesini untuk memberi uang

Dropping all my money Drop some money

aku beri seluruh uangku, membuang uang

All this bread so yummy yeah

semua roti ini terasa begitu enak

Twerking twerking When I buy the things I like

goyang,goyang, saat ku beli barang yang ku suka

Dolla dollas Dropping on my ass tonight

dollar,dollar, jatuh ke diriku malam ini

Everyone silent Listen to my money talk

diam semuanya, dengarkan uangku berbicara

Spend how I like it Yeah everyone know what

akan ku habiskan sesukaku, yeah semua orang tahu

I mean mean When they see green

maksudku, maksudku saat mereka lihat yang hijau

When they see green that mean go

saat mereka melihat yang hijau, artinya melaju

Give me what the hell I want

beri aku apapun yang ku mau

Give me what the hell I want

beri aku apapun yang ku mau

Check that money making bank account number

cek uang itu, buatlah nomor rekening bank

That’s that shiz that’s never getting bounced on ya

itu adalah hal yang tak pernah kau bayar

Bitch I do the money dance

bitch, aku menari dengan uang

I just made a hundred bands

aku baru saja mendapat ratusan gepok

When the store says sign for it

saat tokonya minta tanda tanganku

Imma leave my autograph

akan kulakukan

Dolla bills Dolla bills

uang dollar, uang dollar

Watch it fallin for me I love the way that feels

saksikan yang itiu jatuh padaku, aku suka rasanya

Dolla bills Dolla bills

uang dollar, uang dollar

Keep on fallin for me I love the way it feels

teruslah jatuh untukku, aku suka rarsanya

I came here to Drop some money

aku datang kesini untuk memberi uang

Dropping all my money Drop some money

ku beri seluruh uangku

All this bread so yummy yeah

semua roti ini terasa begitu enak

Twerking twerking When I buy the things I like

goyang, goyang saat ku beli barang yang ku suka

Dolla dollas Dropping on my ass tonight

dollar,dollar jatuh ke diriku malam ini

Drop some money Dropping all my money

buang-buang uang, buang semua uangku

Drop some money All this bread so yummy yeah

buang-buang uang, semua roti ini terasa enak, yeah

Drop some money Dropping all my money

buang-buang uang, buang semua uangku

Drop some money All this bread so yummy yeah

buang-buang uang, semua roti ini terasa enak, yeah

My money moves

uangku terus bertambah

Money I choose

uang datang kepadaku

Celine my shoes

sepatu celineku

Walkin on you

berjalan padamu

My money rules

menginjakmu

My money moves

uangku terus bertambah

Money I choose

uang datang kepadaku

Watch how my wons and yens and dollars be dropping on you,you,you.

lihatlah won dan yen dn dollarku itu semua menghancurkanmu

JI