Link Download Bus Simulator Indonesia, Beserta Cara Menggunakan Livery PO Sempati Star untuk Bodi SDD



Link Download Bus Simulator Indonesia, Beserta Cara Menggunakan Livery PO Sempati Star--Tangkapan Layar Bus Simulator Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Bus Simulator Indonesia, beserta cara menggunakan livery PO Sempati Star SDD.

Permainan Bus Simulator Indonesia merupakan jenis Game Simulasi menyetir bis hasil buatan perusahaan pembuat Game asal tanah air, Maleo.

Bus Simulator Indonesia memberikan pengalaman menyetir bis dari terminal satu menuju kota tujuan dengan menggunakan smartphone. Jika ingin bermain, pemain dapat langsung mendownload melalui Play Store.

Saat bermain Bus Simulator Indonesia, pemain dapat merubah bodi dan livery. Pemain dapat merubah sesuai dengan Perusahaan Otobus (PO) yang melayani jalur tertentu.

Seperti contohnya, pemain dapat menggunakan livery PO Sempati Star untuk bermain di rute wilayah Sumatra.

Sempati Star merupakan PO bis yang melayani jalur Medan menuju kota-kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Saat ini, PO Sempati Star dibawah naungan Sepakat Maju Group.

Dikalangan Bus Mania, PO Sempati Star dikenal sebagai perusahaan yang fenomenal. Sempati Star merupakan PO pertama yang memiliki layanan bis double decker.

Ini merupakan bis double decker pertama yang dibuat oleh karoseri asal Malang, Adi Putro.

Dalam operasinya, Sempati Star melayani beberapa rute seperti

- Medan - Banda Aceh PP

- Medan - Meulaboh PP

- Medan - Takengon PP

- Banda Aceh - Meulaboh - Tapak Tuan PP,

PO Sempati Star memiliki beberapa armada seperti:

- Mercedez Benz : OH 1626, OH 1830, OH 1836, OH 2542

- Scania : K360

Selain itu, PO Sempati Star merupakan perusahaan yang pertama kali menggunakan sasis bawan pabrik asal Swedia, Volvo.

Bagi pemain yang ingin merasakan sensasi membawa bis dari PO Sempati Star dapat menggunakannya melalui cara berikut ini.

- Pertama, pemain harus menyiapkan sejumlah uang dalam game yakni 15.000. Uang tersebut bisa didapatkan dengan melakukan perjalanan.

- Selanjutnya, masuk ke halaman awal Bus Simulator, lalu klik Garasi atau Garage (Sebelah Kanan), pilih menu 'Livery' (Logo Warna),

- Klik 'Download Livery',

- Klik 'Device Gallery'

- Pilih livery yang diinginkan

- Klik 'Apply'

- Pilih 'Menggunakan uang' atau Iklan

- Bagi pemain yang tak ingin kehilangan uang 'tarikannya' bisa menggunakan opsi iklan, sehingga dapat merubah livery secara gratis.

Selamat Mencoba!

