Link Nonton Film Now You See Me full Movie Legal, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik



Tangkapan layar film Now You See Mee--netflix

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film Now You See Me full movie legal, tak seperti Rebahin dan Film Apik.

Tentunya para penggemar film yang budiman, tak mau melihat sang produksi film kesayangannya mengalami kerugian akibat situs ilegal.

Maka dari itu Tim Jurnalis Indonesia memberikan link Now You See Me ini dari situs resminya.

Film ini sebernarnya dirilis pada tahun 2013 lalu yang disutradarai oleh Louis Leterrier.

Serta pada film ini memiliki cerita berdurasi 125 menit yang pastinya akan membuat Anda terhibur terhadap sajian aksi sulap yang ditampilkan.

Adegan Now You See Me dimulai dari seseorang yang sangat misterius yang merekrut empat orang pesulap.

Empat orang tersebut diantarnya Daniel (Jesse Eisenberg) yang ahli bermain kartu, Henley (Isla Fisher) yang ahli permainan berbahaya, Jack Wilder (Dave Franco) yang ahli kecepatan tangan dan Merrit (Woody Harrelson) yang ahli hipnosis.

Mereka berempat tahu apa tujuan dari orang misterius tersebut mengumpulkan mereka dan menjalankan sebuah misi tertentu.

Semua konsep rencana dibuat secara detail dengan durasi pembuatan satu tahun.

Setelah itu, empat pesulap tersebut muncul ke hadapan publik dan menunjukkan pertunjukan pertamanya.

Pertunjukan dimulai dengan tema merampok bank dengan cara memanggil seseorang secara acak.

Kebutulan sekali orang dipilih murupakan seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di Prancis.

Dari sini kehebatan empat pesulap ini ditunjukkan, mereka berhasil memindahkan semua uang yang berada dalam rekening orang Perancis itu ke Las Vegas dan dibagikan kedapa semua penonton yang hadir.

Adegan pertunjukan tak hanya berhenti di situ saja, masih banyak adegan yang lain dari film Now You See Me.

Silakan menonton Now You See Me dengan subtitle bahasa Indonesia di Netflix, pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dahulu.

Bagi pengguna baru, Netflix menawarkan free trial atau coba gratis dengan durasi 30 hari.

https://www.netflix.com/id/title/81018682

Berikut adalah cara mendaftar dan berlangganan Netflix:

1. Buka laman Netflix melalui tautan https://www.netflix.com/id-en/

2. Setelah membuka tautan, lakukan pendaftaran dan klik Start Your Free Month.

3. Setelah free trial berakhir, pelanggan harus memilih paket berlangganan yang diinginkan.

Mobile: Mendukung streaming HD dan dua perangkat; Rp54 ribu per bulan.

Basic: Mendukung streaming HD dan empat perangkat; Rp120 ribu per bulan.

Standar: Mendukung streaming HD dan empat perangkat simultan; Rp153 ribu per bulan.

Premium: Mendukung streaming HD dan Ultra HD (4K) dan empat perangkat simultan; Rp186 ribu per bulan.

4. Klik continue atau selanjutnya.

5. Buat akun baru dengan mengisi form, alamat email dan password. Setelah itu klik Register.

6. Atur pembayaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku, yaitu Visa, Master Card, dan American Express, dan masukkan informasi pembayaran.

7. Setelah semua informasi pembayaran diselesaikan, klik 'Start Membership' atau 'Mulai Berlangganan'.

8. Pelanggan bisa mulai menonton film Now You See Me ini.

JI