Sinopsis Bioskop Trans TV Film Stolen (2012): Aksi Eks Perampok Menyelamatkan Putrinya, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Stolen (2012) pada hari ini Selasa, (19/7) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang dapat kalian simak di bawah ini.

Stolen (2012) merupakan film thriller aksi Amerika Serikat yang disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Danny Huston, Malin kerman, MC Gainey, Sami Gayle, Mark Valley dan Josh Lucas.

Film ini mengikuti seorang mantan pencuri yang memiliki waktu 12 jam untuk menemukan uang $10 juta dan menyelamatkan putri dari mantan pasangannya.

Syuting dimulai Maret 2012 di New Orleans. Film ini dirilis di bioskop A.S pada 14 September 2012, dan didistribusikan oleh Lionsgate di Inggris pada 22 Maret 2013.

Sementara itu, film ini mendapat ulasan dari kritikus film Rotten Tomatoes dengan peringkat persetujuan 20% berdasarkan 20 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,01/10.

Sinopsis Stolen (2012)

Seorang mantan pencuri dengan panik mencari putrinya yang hilang, yang telah diculik dan dikunci di bagasi taksi.

Di New Orleans, pencuri bank terkenal dan pria berkeleuarga, Will Montgomery mencuri $ 10 juta dengan rekannya Vincent, Riley Jeffers dan Hoyt. Namun dia bertengkar dengan Vincent selama liburan dan Hoyt meninggalkan Will.

Dia mencoba melarikan diri tetapi agen FBI Tim Harlend mengatur perburuan dan Will pun tertangkap. Dia membakar uang curian untuk menyingkirkan bukti yang memberatkannya.

Delapan tahun kemudian, Will meninggalkan penjara dan dia pergi ke rumah putrinya yang masih remaja, Alison Loeb, yang memiliki masalah dengannya. Alison meninggalkan Will sendirian di kedai kopi dan naik taksi untuk pergi menemui psikiaternya.

Namun, beberapa menit kemudian Will menerima panggilan telepon dari Vincent yang diduga tewas, mengatakan bahwa dia telah menculik Alison dan akan membunuhnya kecuali dia menerima $10 milliar US Dollar dari hasil perampokan terakhirnya. Sekarang Will memiliki waktu dua belas jam untuk menemukan cara menyelamatkan putrinya dari tangan psikopat Vincent.

Will membeli telepon prabayar dan mengirimkan telepon pada Vincent ke Alabama untuk mengulur waktu, lalu dia menghubungi Hoyt. Hoyt dengan mudah dibunuh oleh polisi, Will membajak taksi dan mencoba melacak Vincent, sambil menghindari FBI / polisi.

Will menghubungi Riley dan entah bagaimana mereka mendapatkan satu truk penuh peralatan khusus untuk masuk ke bank yang sama, mencuri emas batangan untuk membayar Vincent.

Harlend melanjutkan pengejarannya, dengan tidak efektif. Riley dan Will menuju feri, menggunakan manekin untuk menipu polisi. Saksikan film Stolen (2012) pada hari ini Selasa, (19/7) pukul 23.30 WIB.

JI