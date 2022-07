Link Download Mp3 Lagu SEVENTEEN - World, Lengkap Beserta Liriknya



Tangkapan layar Boyband SEVENTEEN-hybe._.entertainment-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Mp3 Seventeen - World lengkap beserta Lirik Lagu yang dapat kalian akses di sini.

Boyband SEVENTEEN asuhan Big Hit Entertainment atau dikenal dengan Hybe Labels resmi comeback dengan meluncurkan repackage album teranyarnya bertajuk Sector 17 pada Senin, (18/7).

Boyband SEVENTEEN yang beranggotakan 13 personil tersebut antara lain S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Wonwoo, Woozi, Hoshi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon dan Dino.

Sector 17 menandai album repackage ke 4 SEVENTEEN setelah sebelumnya meluncurkan album bertajuk Face The Sun pada (27/5) lalu.

Sementara itu Sector 17 berisikan 13 lagu yakni, Circles, _WORLD, Fallin' Flower, CHEERS, Darl+ing, HOT, DON QUIXOTE, March, Domino, Shadow, 'Bout you, IF you leave me dan Ash.

Adapun _World merupakan lagu pamungkas dalam repackage album Sector 17 yang musik videonya telah diunggah melalui kanal youtube HYBE LABELS.

Bahkan, musik video tersebut berhasil meraih lebih dari 12 juta kali tayang dan respon 660 ribu like netizen sejak artikel ini diterbitkan.

WORLD adalah lagu R&B urban dengan ritme funky dan melodi manis. _WORLD menyampaikan makna menjaga kemungkinan terbuka untuk menafsirkan dunia dari berbagai perspektif serta menampilkan dunia baru untuk cinta pada pandangan pertama.

Lirik Lagu

Hey, akkabuteo neol bwasseo

Urin cheoeumijiman modeun jaemireul neukkil su isseo deo algo sipeo

Hey, utjiman malgo mariya (Yuh)

Gabon jeogi eomneun gose neoreul deryeoga julge

Come with me

Put it on, put it on me

You got this

Put it on, put it on me

Gyeolguk nae soneul jabeul geoya

'Cause I know that you've been dreaming

Machi cheongugui déjà vu

Jigeumbuteo nan neol manna interview

Nega wonhan modeun geol da jul suga isseo

Neoui eoduun moseupkkajido

Come, come into my world

Won't let you down

Won't let you down

Naegero wa

In my, in my, in my new world

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Whipped cream cloud sonkkeuteuro sseureo

Nae All Star mite ditgo nara sunset

Neom ppareum? I'ma take it slow

Seulpeumi eomneun goseseo idaero chumeul chwo

Bakjae matchwo baksu

Neon yeongwoneul naege jwo gippeumui maseul deo

Yeongwone yeongwoneul deo deo deo deo

Come with me

Put it on, put it on me

You got this

Put it on, put it on me

Gyeolguk nae soneul jabeul geoya

'Cause I know that you've been dreaming

Machi cheongugui déjà vu

Jigeumbuteo nan neol manna interview

Nega wonhan modeun geol da jul suga isseo

Neoui eoduun moseupkkajido

Come, come into my world

Won't let you down

Won't let you down

Naegero wa

In my, in my, in my new world

We got the heart, we got the soul

Idaero uri mameul yeoreo

Neoege neon naege

Saeroun miraereul yeoreojwo na soneul nochi aneulge

Trust in me, baby, I can see

Machi cheongugui déjà vu

Jigeumbuteo nan neol manna interview

Nega wonhan modeun geol da jul suga isseo

Neoui eoduun moseupkkajido

Come, come into my world

Won't let you down

Won't let you down

Naegero wa

In my, in my, in my new world

Akses link download Mp3 lagu SEVENTEEN - WORLD di bawah ini.

https://music.youtube.com/watch?v=waSxahLWSAM&list=RDAMVMwaSxahLWSAM

JI