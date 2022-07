Sinopsis dan Link Nonton Film Everything Everywhere All at Once Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya



Tangkapan layar film Everything Everwhere All at Once-a24-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Everything Everywhere All At Once beserta Sinopsis yang dapat kalian akses di bawah ini

Rumah produksi A24 bersama Gozie AGBO, Ley Line Entertainment, IAC Films dan Year of the Rat menghadirkan film teranyarnya bertajuk Everything Everywhere All at Once pada (11/3) lalu.

Film Everything Everywhere All at Once sebelumnya ditayangkan perdana di South by Southwest pada (11/3) dan memulai rilis terbatas di Amerika Serikat pada (25/3), sebelum dirilis secara luas oleh A24 pada (8/4).

(BACA JUGA:Penantian Segera Usai! Ini Tanggal Tayang Film Everything Everywhere All at Once di Bioskop Indonesia)

Mengusung drama komedi absurd yang ditulis dan disutradarai oleh Dan Kwan dan Daniel Scheinert juga turut serta Russo bersaudara sebagai produser film.

Dilakoni oleh bintang papan atas seperti Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr. , James Hong dan Jamie Lee Curtis.

Belakangan film dengan membawa gaya lintas semesta kian marak, utamanya genre aksi superhero garapan Marvel Studios.

(BACA JUGA:5 Fakta Film Everything Everywhere All at Once yang Wajib Kalian Ketahui sebelum Nonton)

Meski begitu film Everything Everywhere All at Once tidak kalah menarik untuk ditonton, pasalnya film tersebut mendapat rating 8,3 versi IMDb.

Sinopsis film Everything Everywhere All at Once

Mengisahkan Evelyn Wang adalah seorang wanita berusia lima puluhan, berjuang untuk menjalankan bisnis binatu sibuk dengan suaminya yang selalu ceria tetapi lemah lembut, Waymond.

Dia juga memiliki masalah lain: ayahnya yang sudah lanjut usia telah dikirim untuk tinggal bersama mereka di apartemen mereka yang sudah sempit dari panti jompo di China, dan putrinya, Joy, juga telah berusaha membuatnya menerima kekasih lesbiannya, Becky.

Seperti kebanyakan ibu Asia, Evelyn bergegas melalui tugas-tugasnya, dan menemukan masalah dengan gaya hidup Joy, yang meliputi tato dan pasangan kulit putih non-Asia dan kemudian juga memperhatikan kebutuhan ayahnya yang menuntut keluarga dengan penuh kasih memanggil Gong Gong.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Horor yang Tak Kalah Seram Dibanding Incantation, Nomor 3 Jangan Ditonton Sendirian!)

Pada hari Tahun Baru Imlek, Evelyn dan Waymond akan pergi ke kantor IRS, karena bisnis mereka sedang diselidiki karena kasus penggelapan pajak, dan Joy seharusnya menemani mereka sebagai penerjemah.

Meskipun telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Amerika, baik Evelyn maupun Waymond tidak mengerti bahasa Inggris dengan sempurna, karena mereka tidak terpapar budaya lain seperti Joy, yang dirinya sendiri hampir tidak dapat berbicara bahasa Cina.

Joy tiba bersama Becky pagi itu, yang membuat ibunya kecewa, dan Evelyn menyarankan agar keduanya tetap tinggal di rumah dan dia membawa Gong Gong bersamanya ke kantor IRS.

(BACA JUGA:3 Fakta Film Horor Incantation yang Wajib Kalian Ketahui, Bikin Nyali Makin Ciut!)

Selama beberapa waktu, Joy mencoba menjelaskan dirinya dan situasinya kepada Evelyn beberapa kali, tetapi Evelyn tetap bersikeras dengan keputusannya. Saat Joy dengan berlinang air mata berkendara di mobilnya bersama Becky, Evelyn pergi ke kantor pendapatan bersama Waymond dan ayahnya.

Berikut Link Nonton Film Everything Everywhere All at Once Full Movie Subtitle Indonesia

1. Masuk situs 21Cineplex.com atau klik tautan link ini https://21cineplex.com/everything-everywhere-all-at-once,129293,22EEAO.htm

2. Lalu, arahkan ke kolom pencarian dan ketik Everything Everywhere All at Once

3. Setelah itu klik Playing At untuk melihat jadwal film.

4. Sesuaikan dengan kota dimana kamu berada

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Sinema Joe Keery Pemeran Steve Harrington dalam Stranger Things S4 V.2)

Selamat menonton.

JI