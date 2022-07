Berperan Sebagai Maya di Film Mendarat Darurat, Ini Profil Marissa Anitta Lengkap Tanggal Lahir, dan Prestasi



Profil Marissa Anita Pemeran Maya di Film Mendarat Darurat--Instagram @filmmendaratdarurat

JURNALIS INDONESIA - Berikut profil Marissa Anita pemeran Maya dalam film Mendarat Darurat, lengkap beserta tanggal lahir hingga perjalanan karir.

Marissa Anita merupakan salah aktris yang ikut bermain dalam film Mendarat Darurat. Marissa Anita akan berperan sebagai Maya yang merupakan istri dari Glen (Reza Rahardian).

Mendarat Darurat menjadi film keduanya yang rilis pada tahun 2022 setelah Arini by Love.inc yang merupakan spin off dari Love For Sale.

Selain bersama Reza Rahardian, Marissa Anita akan beradu peran bersama Pandji Pragiwaksono dan Luna Maya di Mendarat Darurat. Mendarat Darurat akan rilis 8 September 2022.

Film ini disutradarai oleh Pandji Pragiwaksono dan merupakan produksi dari Md Pictures. Berikut profil Marissa Anita pemeran Maya di film Mendarat Darurat.

Marissa Anita, S.Pd., M.A. merupakan seorang aktris, jurnalis, dan pembawa acara Indonesia.

Ia merupakan perempuan kelahiran Surabaya, 29 April 1983 dengan zodiak Taurus.

Marissa Anita merupakan lulusan dari Universitas Atma Jaya Jakarta, University of Sydney, dan Loughborough University.

Sebelum terjun di dunia peran, Marissa Anita merupakan seorang reporter lapang di Metro TV sejak tahun 2008.

Karir jurnalistiknya berlanjut di Net TV sebagai pembawa acara Indonesia Morning Show sejak tahun 2013.

Karir layar lebar Marissa Anita pertama kali di film Broken Vase pada tahun 2010. Sejak saat itu, banyak film-film yang diperankan olehnya.

Penampilan dirinya di Gundala menjadi ibu dari Sancaka dan kembali memerankan karakter ibu di Ali & Ratu Ratu Queens yang beradu peran dengan Iqbal Ramadhan.

Di dunia sinema, Marissa Anita sempat memenangi beberapa penghargaan seperti Piala Maya di kategori Aktris Pendatang Baru Terpilih dalam film Selamat Pagi, Malam.

Perannya sebagai Ibu di Ali & Ratu Ratu Queens juga membawanya memenangkan penghargaan Festival Film Indonesia dengan kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik.

Saat ini, Marissa Anita masih aktif bermain peran di beberapa film dan juga menjadi pembawa acara SEA Morning Show di stasiun televisi milik Telkom Indonesia, Sea Today.

JI